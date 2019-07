TOUR DE FRANCE: Bernal si udržal náskok, Sagan má na dosah zelený dres

výsledky 20. etapy (Albertville - Val Thorens, 59,5 km):



1. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida 1:51:53 h, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +10 s, 3. Mikel Landa (Šp./Movistar) +14, 4. Egan Bernal (Kol./Ineos), 5. Geraint Thomas (V.Brit/Ineos) obaja +17, 6. Rigoberto Uran (Kol./EF), 7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) obaja +23, 8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +25, 9. Wout Poels (Hol./Ineos), 10. Nairo Quintana (Kol./Movistar) obaja + 30



celkové poradie po 20. etape:



1. Bernal 79:52:52 h, 2. Thomas +1:11 m, 3. Kruijswijk 1+:31, 4. Buchmann +1:56, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) +3:45, 6. Landa +4:23, 7. Uran +5:15, 8. Quintana +5:30, 9. Valverde +6:12, 10. Warren Barguil (Fr./Team Arkea-Samsic) +7:32.



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 309 b, 2. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 224, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 203



súťaž vrchárov:



1. Romain Bardet (Fr./AG2R) 86 b, 2. Bernal 78, 3. Tim Wellens (Bel./Lotto-Soudal) 74



súťaž mladých pretekárov:



1. Bernal 79:52:52 h, 2. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +23:29 min, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) +57:35



súťaž tímov:



1. Movistar (Šp.) 239:45:51 h, 2. Trek-Segafredo (USA) +47:54 min, 2. Ineos (V.Brit.) 57:52



Val Thorens 27. júla (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stane víťazom 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Ineos si udržal žltý dres aj v predposlednej 20. etape a na jeho definitívny zisku mu stačí prísť v nedeľu do cieľa v Paríži. To isté potrebuje aj Slovák Peter Sagan na zisk rekordného siedmeho zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.Bernal má pred záverečnou exhibičnou etapou, v ktorej sa už tradične neútočí na žltý dres, náskok minútu a jedenásť sekúnd na tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, na tretie miesto sa dostal Holanďan Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma, ktorý stráca 1:31 min. Francúzsky hrdina Julian Alaphilippe z Deceuninck-QuickStep nestačil v stúpaní na Val Thorens na najlepších a prišiel o pódium.povedal Bernal, ktorý získa s veľkým náskokom aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov.Predposlednú etapu vyhral Vincenzo Nibali. Taliansky jazdec tímu Bahrain-Merida triumfoval na 59 km trati v čase 1:51:53 h. Druhý skončil Španiel Alejandro Valverde z Movistaru, na treťom mieste prišiel do cieľa jeho krajan a tímový kolega Mikel Landa. Organizátori 20. etapu z obáv pre zlé počasie v alpskom teréne skrátili z pôvodných 130 km, z rovnakého dôvodu predčasne ukončili aj piatkovú 19. etapu. V sobotu preto vypadla z programu rýchlostná prémia, vďaka čomu má Sagan na dosah víťazstvo v bodovacej súťaži. Ak v nedeľu príde do cieľa na parížskych Elyzejských poliach, získa po siedmy raz zelený dres, čo sa ešte predtým nikomu nepodarilo. Pred druhým Talianom Eliom Vivianim má náskok 85 bodov, v poslednej etape sa dá získať maximálne 70. Slovenský reprezentant prišiel v sobotu do cieľa na 97. mieste so stratou 15 minút a 52 sekúnd.povedal Sagan.Bodkovaný dres pre víťaza vrchárskej súťaže si v nedeľu na pódiu oblečie domáci Romain Bardet, pre ktorého je to záplata za nevydarený útok na popredné priečky celkového poradia. V ňom mu totiž patrí až 15. miesto. V tímovej súťaži vyhrá španielsky Movistar.Hneď po štarte sa do úniku pustila šestica jazdcov, za nimi sa potom vydalo ďalších 23. Favoriti aj so Saganom zostali v pelotóne, ktorý 40 km pred cieľom strácal dve minúty. Vedúca skupina sa o ďalších päť km zlúčila. To už sa začal dlhý výstup na cieľový kopec Val Thorens (najvyššia kat., 33,4 km, 5,4%) a čakalo sa najmä na to, ako zareagujú Bernalovi konkurenti, medzi nimi Alaphilippe, ktorý v piatok prišiel o žltý dres. Ineos však strážil nielen Bernala, ale aj Gerainta Thomasa, tretieho muža celkového poradia. Sagan si v tom čase vystúpil z pelotónu.Alaphilippe v dlhom stúpaní na favoritov nestačil, do cieľa prišiel so stratou troch minút a 17 sekúnd a prišiel tak o pódiové umiestnenie, na ktoré sa naopak dostal Steven Kruijswijk z Holandska (Jumbo-Visma). Vo finiši mal najviac síl Vincenzo Nibali, Bernal s Thomasom prišli do cieľa so stratou 17 sekúnd. "povedal v cieli pre televíziu Eurosport víťaz etapy.Bernal tak má na dosah prvý triumf na prestížnych pretekoch a stane sa prvým Kolumbijčanom, ktorý vyhrá TdF. Zároveň bude tretí najmladší víťaz. Titul v tejto štatistike drží domáci Henri Cornet, ktorý ešte v roku 1904 vyhral Tour ako devätnásťročný. Druhý v poradí je Luxemburčan Francois Faber, Tour vyhral v roku 1909 vo veku 22 rokov a 187 dní, Bernal za ním zaostáva o desať dní.