Tour de France: Carapaz odstúpil z pretekov pre zranenie kolena

Bilbao 2. júla (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa odhlásil z prebiehajúcej Tour de France. Líder tímu EF Education-EasyPost tak urobil v dôsledku zranenia zo sobotňajšej prvej etapy.



Olympijský šampión z Tokia Carapaz mal v sobotu 22 kilometrov pred cieľom ťažký pád spoločne so Španielom Enricom Masom. Líder tímu Movistar sa už následne nedokázal posadiť na bicykel, Carapaz to s ťažkosťami zvládol a došiel do cieľa, utrpel však zranenie kolena, ktoré ho na štart nedeľnej druhej etapy nepustilo. "Richard neutrpel žiadne ďalšie zranenia, vráti sa domov a začne s liečbou. Uzdrav sa majster," citovala DPA z vyhlásenia tímu.



Carapaz je aj víťazom Giro d'Italia z roku 2019. Na Tour de France skončil v roku 2021 celkovo tretí. Trojtýždňové podujatie pokračuje v nedeľu druhou etapou z mesta Vitoria-Gasteiz do San Sebastianu.