Tour de France: Eritrejčan Girmay vyhral v špurte 3. etapu

výsledky 3. etapy (Piacenza - Turín, 230,8 km):



1. Biniam Girmay (Eritrea/Intermarche-Wanty) 5:26:48 h,

2. Fernando Gaviria (Kol./Movistar),

3. Arnaud de Lie (Belg./Lotto-Dstny),

4. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek),

5. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco-Alula),

6. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious),

7. Fabio Jakobsen (Hol./DSM-Firmenich-PostNL),

8. Davide Ballerini (Tal./Astana-Qazaqstan),

9. Sam Bennett (Ír./Decathlon-AG2R),

10. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) všetci rovanký čas







celkové poradie:

1. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 15:20:18 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates),

3. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-QuickStep),

4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všetci rovnaký čas,

5. Romain Bardet (Fr./DSM-Firmenich-PostNL) +6 s,

6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +21,

7. Guillaume Martin (Fr./Cofidis),

8. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers),

9. Jai Hindley (Aus./Red Bull-Bora-Hansgrohe),

10. Aleksandr Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas

Turín 1. júla (TASR) - Eritrejský cyklista Biniam Girmay triumfoval v pondelkovej tretej etape 111. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Intermarche-Wanty sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 230,8 km dlhú trasu z Piacenzy do Turína zvládol za 5:26:48 hodiny. Druhý finišoval Kolumbijčan Fernando Gaviria (Movistar) a tretí skončil Belgičan Arnaud de Lie (Lotto-Dstny). Do žltého dresu sa obliekol Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), no medzi lídrami v celkovom poradí nenastali žiadne časové zmeny.Po náročnom úvode tohtoročnej edície nasledovala prvá rovinatá etapa a pelotón ju poňal oddychovo. V úvode sa síce pokúsil o únik líder súťaže vrchárov Jonas Abrahamsen s kolegom z Uno-X Johannesom Kulsetom, no nik ich nenasledoval a tak po pár kilometroch počkali na balík. Ten išiel pomalým tempo bez ďalších útokov. V rovinatej etape prešiel za prvú hodinu len 37 km a rýchlosť sa nezvýšila ani v ďalšom priebehu. Dianie oživila rýchlostná prémia, na ktorej zdolal Mads Pedersen (Lidl-Trek) Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck), no po nej sa vrátilo všetko do starých koľají.Asi 60 km pred páskou si Fabien Grellier povedal, že to trochu oživí a vyrazil do úniku, ktorý nemal šancu doviesť do cieľa, no asi 30 km predvádzal svoje tímové farby TotalEnergies na čele. V záverečných 20 km sa už začalo bojovať o pozície na čele a rýchlosť stúpla na približne 55 km/h. Menší pád mal Casper Pedersen (QuickStep), no rýchlo sa vrátil na bicykel. Šesť km pred páskou mal problémy Mathieu van der Poel a nemohol tak rozbehnúť Philipsena v špurte. Dva km pred cieľom prišlo k hromadnému pádu a z hry vypadlo viacero šprintérov. Z triumfu sa nakoniec tešil a postaral sa o prekvapenie Girmay, ktorý sa vyviezol za Madsom Pedersenom a vyhral. Druhý bol Gaviria a tretí de Lie, Pedersen skončil štvrtý.Girmay je prvý Eritrejčan, ktorý získal etapové vavríny na Tour. "povedal so slzami v očiach. Girmay je zároveň prvý Afričan tmavej pleti, ktorý zvíťazil v etape na Tour a zariadil aj vôbec prvý triumf pre svoj tím Intermarche-Wanty. Dvadsaťštyriročný cyklista mal pritom pôvodne rozbiehať špurt pre svojho tímového kolegu Gerbena Thijssena, no po hromadnom páde bol záver chaotický a tak sa rozhodol využiť svoju šancu. Do hromadného dojazdu sa vôbec nezapojil favorit Philipsen, za pádom skončil aj Mark Cavendish (Astana).dodal Girmay.Carapaz skončil na 14. mieste, kým jeho súperi Tadej Pogačar (SAE), Jonas Vingegaard (Visma) a Remco Evenepoel (QuickStep) ďaleko za ním a tak sa obliekol do žltého dresu vďaka lepšiemu súčtu výsledkov z jednotlivých etáp. Všetci štyria však majú v celkovom poradí rovnaký čas 15:20:18 hodín.V utorok sa pelotón presunie cez Alpy do Francúzska a čaká ho prvá ťažká horská skúška, s dvoma horským prémiami 2. kategórie a na záver najvyššou na legendárnom priesmyku Col du Galibier (22,9 km, 5,1%).