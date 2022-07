Tour de France: Jumbo zopakovalo Paríž - Nice, Van Aert ďakoval tímu

Na snímke pelotón cyklistov v obci Cassel, šiesty zľava Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) počas štvrtej etapy pretekov Tour de France so štartom v Dunkerque a cieľom vo francúzskom Calais (171,5 km) v utorok 5. júla 2022. Foto: TASR/AP

Calais 5. júla (TASR) - Belgickému cyklistovi Woutovi van Aertovi sa na tohtoročnej Tour de France nepotvrdilo príslovie "do tretice všetko dobré", no na štvrtý pokus mu to už vyšlo. Po troch druhých miestach v úvodných troch etapách si v utorok prišiel po vavríny vďaka skvelému a odvážnemu útoku na záverečnom stúpaní trinásť kilometrov pred cieľom.Jeden z najlepších a najuniverzálnejších cyklistov súčasnosti bojoval od úvodu 109. ročníka o víťazstvá. V kodanskej časovke zaostal o päť sekúnd za krajanom Yvesom Lampaertom, v druhej a tretej etape ho zdolali v hromadnom špurte Holanďania Fabio Jakobsen (obaja QuickStep Alpha Vinyl) respektíve Dylan Groenewegen (BikeExchange). A tak musel vymyslieť niečo nečakané.povedal po svojom siedmom triumfe na Tour.O to sa v Jumbe-Visma postarali parádnym spôsobom. Do cieľa 171,5 km dlhej trasy z Dunkerque do Calais zostávalo necelých 13 kilometrov. Pelotón išiel pokope a pred ním zostávala už len posledná vrchárska prémia najnižšej 4. kategórie. Stúpanie na Cote du Cap Blanc-Nez má len kilometer, ale priemerný sklon až 7,2%, čo perfektne využila holandská stajňa. Na upätí sa jej pretekári dostali na čelo balíka, nasadili obrovské tempo a roztrhali pelotón. Na vrchole kopca bol už van Aert sám, tesne za ním išli tímový kolega Jonas Vingegaard z Dánska a Brit Adam Yates (Ineos).povedal pre oficiálnu stránku Tour van Aert, ktorý nesie od druhej etapy žltý dres pre celkového lídra. Odvážnym útokom si ho ešte poistil. Na čele celkovej klasifikácie má aj vďaka bonifikácii náskok už 25 sekúnd pred Lampaertom, obhajca Tadej Pogačar zo Slovinska (SAE Team Emirates) stráca 32 sekúnd. V súťaži o zelený dres má van Aert na konte už 170 bodov, druhý Fabio Jakobsen stráca 61 a tretí Peter Sagan, ktorý ako jeden z mála šprintérov udržal vpredu aj po kopci a finišoval piaty, už 90 bodov.dodal van Aert.Útok Jumba na poslednom stúpaní zaskočil všetkých súperov, niektorých až tak, že víťaz následného špurtu Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) si najprv myslel, že etapu vyhral on sám.povzdychol si.Včas dokázali zareagovať len jazdci Ineosu, no ani to nestačilo.povedal Adam Yates. Pripomenul tak situáciu z tohtoročnej edície "pretekov za slnkom". Jumbo vtedy udrelo rovnako pred posledným kopcom a v cieli zaznamenalo víťazný hetrik. Vyhral Christophe Laporte, druhý bol Primož Roglič a tretí van Aert, pričom na cieľovej rovinke sa ponúkali, kto si príde pre etapové vavríny.povedal po utorkovej etape dvojnásobný obhajca prvenstva na Tour Primož Roglič.zasmial sa najväčší favorit na celkové prvenstvo.dodal.Favoriti na celkové poradie nebudú mať pokojný deň ani v stredu. Piata etapa bude totiž ešte náročnejšia, keďže cyklistov čaká "mini peklo severu". Prvýkrát od roku 2018 sa na Tour vráti časť trasy z Paríž - Roubaix a až jedenásť úsekov na dlažobných kockách, kde si musia dať pozor aj favoriti na celkový triumf.