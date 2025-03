Tour de France možno v roku 2027 odštartuje vo Veľkej Británii

Londýn 1. marca (TASR) - Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France možno v roku 2027 odštartujú vo Veľkej Británii. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúca sa na britskú BBC.



K oficiálnemu oznámeniu by mohlo dôjsť už v marci tohto roka po rokovaniach so zástupcami usporiadateľskej organizácie ASO. "Netajili sme sa našimi ambíciami usporiadať Grand Depart v Británii, aby sme inšpirovali viac ľudí k radosti z cyklistiky a priniesli komunitám trvalé výhody. Rešpektujeme však, že je to záležitosť ASO," uviedla britská vládna agentúra UK Sport.



Štart TdF sa vo Veľkej Británii konal dvakrát. Prvé dve etapy ročníka 2007 prebehli v Londýne a v roku 2014 v Yorkshire. Tohtoročná Tour odštartuje v Lille, no predchádzajúce tri edície sa začali mimo Francúzska. Vlani to bolo v talianskej Florencii a tento týždeň ASO oznámilo, že ročník 2026 sa začne v Barcelone.