Tour de France odštartuje v roku 2024 troma etapami v Taliansku

Paríž 21. decembra (TASR) - Cyklistické preteky Tour de France odštartujú v roku 2024 troma etapami v Taliansku a pre usporiadanie OH nebudú finišovať v Paríži. Začiatok trojtýždňového podujatia bude vo Florencii, čo je príležitosťou na oslavu tamojšej cyklistiky a stého výročia víťazstva Ottavia Bottecchiu.



Bývalý cyklista sa stal historicky prvým Talianom, ktorý triumfoval na najprestížnejších etapových pretekoch. "Šesťkrát sa štartovalo z Holandska, ktoré nemá ani spoločnú hranicu s Francúzskom, no nikdy nie v Taliansku. Je to nezrovnalosť, ktorá sa vyrieši," povedal podľa agentúry AFP riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.



Prvá horská etapa s prevýšením 3700 metrov zavedie pelotón z Florencie do Rimini. Povedie aj okolo múzea Gina Bartaliho, víťaza Tour z rokov 1938 a 1948.



"Je tu zjavné prepojenie s legendou talianskej cyklistiky a jej šampiónmi," povedal Prudhomme, pretože pretekári pôjdu aj okolo miesta odpočinku ďalšieho dvojnásobného šampióna Fausta Coppiho. V meste Cesenatico odštartuje etapa, kde je pochovaný víťaz z roku 1998 Marco Pantani.