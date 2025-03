Tour de France odštartuje v roku 2027 v Edinburghu

Paríž 19. marca (TASR) - Najprestížnejšie cyklistické preteky sveta Tour de France odštartujú v roku 2027 vo Veľkej Británii. Dejiskom Grand Départ bude škótsky Edinburgh. Organizátori v stredu oznámili, že vo Veľkej Británii sa o dva roky začne aj ženská časť TdF.



Bude to už 27-krát, keď Tour odštartuje mimo Francúzska. Na britskej pôde odpichnú slávne preteky prvýkrát od roku 2014. Usporiadateľská organizácia ASO zatiaľ neodhalila detaily trasy, ale podľa AP je jasné, že úvodné etapy sa uskutočnia aj v Anglicku a Walese. "Tour de France a Spojené kráľovstvo zdieľajú bohatú históriu a som nadšený, že môžeme priniesť Grand Départ do krajiny v roku 2027. Británia zakaždým privítala Tour s entuziazmom a hrdosťou a táto spolupráca s Anglickom, Škótskom a Walesom sľubuje, že podujatie bude ešte výnimočnejšie," uviedol riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme.



Štart TdF sa vo Veľkej Británii konal dvakrát. Prvé dve etapy ročníka 2007 prebehli v Londýne a v roku 2014 v Yorkshire. Tohtoročná Tour odštartuje v Lille, predchádzajúce tri edície sa začali mimo Francúzska. Vlani to bolo v talianskej Florencii a tento týždeň organizácia ASO oznámila, že ročník 2026 sa začne v Barcelone.