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Tour de France: Lidl si podmanil 4. etapu, triumfoval Pedersen
Kopcovitý charakter etapy s celkovým prevýšením 2700 metrov a klesavým záverom prial úniku.
Autor TASR,aktualizované
Foix 7. júla (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen zvíťazil v utorkovej 4. etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Lidl–Trek sa na 181,8 km dlhej trase z Carcassonne do Foix presadil v záverečnom špurte desaťčlennej skupiny, v ktorom jasne zdolal konkurentov. Druhý finišoval jeho tímový kolega Quinn Simmons z USA, tretí skončil Španiel Raul Garcia (Movistar). Na čelo celkového poradia sa dostal Nór Torstein Traeen (Uno-X Mobility), ktorý obsadil v etape ôsme miesto a vyzliekol zo žltého dresu Slovinca Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates).
Kopcovitý charakter etapy s celkovým prevýšením 2700 metrov a klesavým záverom prial úniku. Hneď po odmávaní ostrého štartu sa množili útoky, nakoniec odišla až 34-členná skupina. Z popredných jazdcov celkového poradia v nej boli Traeen, Sean Quinn (EF) či Mathias Vacek (Lidl) a nechýbali ani ašpiranti na zelený dres ako Pedersen, Jasper Philipsen (Alpecin) i Biniam Girmay (NSN). Skupina postupne navyšovala svoj náskok, balík s Pogačarom a Jonasom Vingegaardom kontrolovali jazdci SAE, ktorí zastavili narastanie odstupu približne na úrovni tri a pol minúty. Vrchársku prémiu na Col de Bedos „uchmatol“ pre seba Alex Molenaar. Jazdec tímu Caja Rural bral potom aj dva vrchárske body na prémii Col du Paradis.
Vzrušenie priniesla šprintérska prémia v Quillane. Šprint otvoril Pedersen, vo finále ho však prešpurtovali Girmay aj Philipsen. Po prémii sa začalo stúpať na Col de Coudons a Girmay aj s Philipsenom opustili čelnú skupinu, aby neplytvali silami. Vedúca skupina zvýšila náskok na päť minút a čoraz viac bolo jasné, že víťaz etapy nevzíde z hlavného balíka. Pred vrcholom sa odpútal z čelnej skupiny Jan Tratnik (Red-Bull - Bora), ku ktorému sa pridal Vacek. Tratnik vzápätí získal vrchársku prémiu na Col de Coudons (10,9 km, 5,5 percenta). Po nej prichádzalo k útokom a napokon sa k vedúcej dvojici podarilo pripojiť Alexovi Kirschovi (Cofidis). Trio sa však nedokázalo vpredu dlhšie udržať, v záverečnom stúpaní Col de Montségur strácalo svoj náskok. Najprv bol dostihnutý Kirsch a o niečo neskôr aj Tratnik s Vackom.
Vedúca skupina sa potom začala drobiť, vrcholom prémie prešli s malým odstupom dve skupinky zhruba po piatich jazdcov. Na prémii nebodoval Molenaar, a tak v bodkovanom drese zostal aj po 5. etape Alex Baudin (EF Education–EasyPost). Napokon sa vpredu sformovala desaťčlenná skupina, najpočetnejšie zastúpenie v nej mal Lidl – okrem lídra Pedersena v nej boli aj Vacek a Simmons. Lidl kontroloval dianie až do konca. V záverečnej zákrute pred cieľovou rovinkou nastúpil podľa očakávania Pedersen a jasne si došiel po etapový triumf. Zmena nastala v celkovom poradí, keďže pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút.
V stredu čaká pretekárov rovinatá 5. etapa, ktorá meria 158 km a vedie z Lannemezanu do Pau.
Kopcovitý charakter etapy s celkovým prevýšením 2700 metrov a klesavým záverom prial úniku. Hneď po odmávaní ostrého štartu sa množili útoky, nakoniec odišla až 34-členná skupina. Z popredných jazdcov celkového poradia v nej boli Traeen, Sean Quinn (EF) či Mathias Vacek (Lidl) a nechýbali ani ašpiranti na zelený dres ako Pedersen, Jasper Philipsen (Alpecin) i Biniam Girmay (NSN). Skupina postupne navyšovala svoj náskok, balík s Pogačarom a Jonasom Vingegaardom kontrolovali jazdci SAE, ktorí zastavili narastanie odstupu približne na úrovni tri a pol minúty. Vrchársku prémiu na Col de Bedos „uchmatol“ pre seba Alex Molenaar. Jazdec tímu Caja Rural bral potom aj dva vrchárske body na prémii Col du Paradis.
Vzrušenie priniesla šprintérska prémia v Quillane. Šprint otvoril Pedersen, vo finále ho však prešpurtovali Girmay aj Philipsen. Po prémii sa začalo stúpať na Col de Coudons a Girmay aj s Philipsenom opustili čelnú skupinu, aby neplytvali silami. Vedúca skupina zvýšila náskok na päť minút a čoraz viac bolo jasné, že víťaz etapy nevzíde z hlavného balíka. Pred vrcholom sa odpútal z čelnej skupiny Jan Tratnik (Red-Bull - Bora), ku ktorému sa pridal Vacek. Tratnik vzápätí získal vrchársku prémiu na Col de Coudons (10,9 km, 5,5 percenta). Po nej prichádzalo k útokom a napokon sa k vedúcej dvojici podarilo pripojiť Alexovi Kirschovi (Cofidis). Trio sa však nedokázalo vpredu dlhšie udržať, v záverečnom stúpaní Col de Montségur strácalo svoj náskok. Najprv bol dostihnutý Kirsch a o niečo neskôr aj Tratnik s Vackom.
Vedúca skupina sa potom začala drobiť, vrcholom prémie prešli s malým odstupom dve skupinky zhruba po piatich jazdcov. Na prémii nebodoval Molenaar, a tak v bodkovanom drese zostal aj po 5. etape Alex Baudin (EF Education–EasyPost). Napokon sa vpredu sformovala desaťčlenná skupina, najpočetnejšie zastúpenie v nej mal Lidl – okrem lídra Pedersena v nej boli aj Vacek a Simmons. Lidl kontroloval dianie až do konca. V záverečnej zákrute pred cieľovou rovinkou nastúpil podľa očakávania Pedersen a jasne si došiel po etapový triumf. Zmena nastala v celkovom poradí, keďže pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút.
V stredu čaká pretekárov rovinatá 5. etapa, ktorá meria 158 km a vedie z Lannemezanu do Pau.