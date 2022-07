Tour de France: Van Aert vyhral štvrtú etapu, Sagan skončil piaty

Calais 5. júla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert triumfoval v utorňajšej 4. etape 109. ročníka Tour de France, zvýšil svoj náskok v boji o žltý dres a pripísal si ďalších 63 bodov do súťaže o zelený. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa presadil po úniku na záverečnom stúpaní a do cieľa si prišiel sám, 171,5 km dlhú trasu z Dunkerque do Calais zvládol za 4:01:36 h. Druhý skončil v následnom špurte jeho krajan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s mankom osem sekúnd a tretí bol domáci Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies obsadil piate miesto.



Van Aertovi sa podarilo vyhrať v žltom drese, pripísal si siedme víťazstvo na Tour v kariére a prvé tento rok. V úvodných troch etapách bol vždy druhý. Na čele celkovej klasifikácie má aj vďaka bonifikácii náskok už 25 sekúnd pred krajanom Yvesom Lampaertom (QuickStep Alpha Vinyl), obhajca Tadej Pogačar zo Slovinska (SAE Team Emirates) stráca 32 sekúnd. V súťaži o zelený dres má van Aert na konte už 170 bodov, druhý Fabio Jakobsen stráca 61 a tretí Sagan už 90 bodov.



Pelotón sa počas pondelkového voľného dňa presunul z Dánska a utorňajšia etapa sa konala už čisto na francúzskej pôde. Na cyklistov čakala rovinatá trasa, no so šiestimi krátkymi stúpaniami najnižšej 4. kategórie, posledné Cote du Cap Blanc-Nez (1 km, 7,2%) začínalo necelých 13 km pred cieľom. Problémy mohol narobiť aj silný bočný vietor a tak nemali šprintérske tímy istotu, že balík príde do cieľa pokope.



V úvode sa dokázali odtrhnúť len dvaja pretekári. V úniku opäť nechýbal líder vrchárskej súťaže Magnus Cort Nielson z Dánska (EF Education-Easypost), ktorý bol vpredu doteraz v každej etape, a pridal sa k nemu domáci Anthony Perez (Cofidis). Dvojica si čoskoro vypracovala náskok vyše šesť minút a Cort si išiel po ďalšie body do súťaže o bodkovaný dres. Perez s ním o ne nesúperil, išiel si pre červené číslo pre najbojovnejšieho pretekára, a tak sa dvadsaťdeväťročnému Dánovi podaril nevídaný kúsok, keď v troch cestných etapách vyhral všetkých úvodných jedenásť vrchárskych prémii na Tour. Všetky boli 4. kategórie za jeden bod. Cort sa po kopci Côte du Ventus 48 km pred cieľom odpojil z úniku a nechal v ňom len Pereza.



Ten však mal k dobru už len niečo okolo dvoch minút a za sebou rozbehnutý pelotón, v ktorom aj so silnejším vetrom stúpla nervozita, no k pádom neprišlo a všetci išli pokope. Všetko však zmenilo posledné stúpanie Cote du Cap Blanc-Nez. Síce krátke, no tvrdé, čo využil van Aert s kolegami z Jumbo-Visma a držiteľ žltého dresu dokázal pripraviť rozhodujúci útok. Do záverečných desiatich km si priniesol náskok štvrť minúty. Svojím útokom navyše úplne roztrhal taktiku šprintérskych tímov a niekoľko hlavných favoritov na zisk etapy z boja úplne vypadlo. Sagan prešiel kopec relatívne vpredu, ale nemal pri sebe nikoho z tímových kolegov.



Van Aert v závere predvádzal svoje časovkárske kvality a päť km pred páskou mal k dobru 26 sekúnd. Za ním sa ostatné tímy snažili vytvoriť stíhaciu skupinu, ale príliš sa to nedarilo. Dvadsaťsedemročný Belgičan si tak pripísal 36. víťazstvo.