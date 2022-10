Tour de France začne v Bilbau, bude mať 4 horské dojadzy a 1 časovku

Paríž 27. októbra (TASR) - Budúcoročná Tour de France odštartuje 1. júla v španielskom Bilbau a bude mať horských charakter. Organizátori najslávnejších cyklistických pretekov vo štvrtok predstavili trasu 110. ročníka, ktorá bude mať 3404 kilometrov a ponúkne štyri horské dojazdy a len jednu časovku.



Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme na slávnostnom odhalení povedal, že budúcoročná Tour je šitá špeciálne pre vrchárov. Má síce osem prevažne rovinatých etáp vhodných pre šprintérov, štyri kopcovité, no taktiež až osem náročných horských skúšok. Štyri z nich majú dojazd na kopcoch - v Pyrenejach na Cauterets-Cambasque, na vrchole sopky Puy de Dôme v Centrálnom masíve, na legendárnom Grand Colombieri v Jure a na stúpaní do lyžiarskeho strediska Saint-Gervais Mont-Blanc v Alpách. Trasa prejde aj Vogézami a tak prevedie cyklistov cez všetkých päť hlavných pohorí v krajine.



Ignoruje však takmer celé západné a severné Francúzsko. "Za tých päť, šesť rokov sa to vyrovná a dostaneme sa všade," povedal Prudhomme.



Ako najťažšia z 21-dňového programu sa javí 17. etapa zo Saint-Gervais Mont-Blanc do Courchevelu, počas ktorej musia cyklisti zvládnuť štyri stúpania a dostanú sa do nadmorskej výšky nad 2300 metrov. Náročné bude najmä záverečné stúpanie Col de la Loze (28,4 km, 6%) krátko pred cieľom.



Fakt, že budúcoročná trasa je šitá pre najsilnejších vrchárov, podčiarkuje aj to, že organizátori zaradili do programu len jednu časovku na 22 km z Passy do Comblouxu, ktorá je na programe už v úvode tretieho týždňa, a aj tá sa pôjde do kopca. Namiesto tradičnej časovky v predposledný deň zaradili do itinerára 133 km dlhú 20. etapu z Belfortu do lyžiarskeho strediska Le Markstein Fellering s piatimi kategorizovanými stúpaniami. Ťažké kopce však nebudú doménou len druhej polovice pretekov, keďže pelotón čakajú Pyreneje už v úvodnom týždni a organizátori si pre nich pripravili hneď v šiestej etape Col d´Aspin a bájny Tourmalet.



Vo štvrtok odhalili aj trasu ženskej Tour, ktorá odštartuje 23. a vyvrcholí 30. júla. Na cyklistky čaká približne tisíc km a taktiež slávny Col du Tourmalet.