Tour: Evenepoel triumfoval v časovke, Pogačar druhý a zostáva žltom

Gevrey-Chambertin 5. júla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Soudal-Quick Step sa stal víťazom 7. etapy 111. ročníka Tour de France, ktorou bola 25,3 km dlhá časovka z Nuits-Saint-Georges do Gevrey-Chambertin. Žltý dres lídra pretekov si udržal Slovinec Tadej Pogačar z SAE Team Emirates, ktorý obsadil druhú priečku s mankom 12 sekúnd. Jeho náskok na čele poradia pretekov sa pred Evenepoelom znížil na 33 s.



Úradujúci majster sveta v časovke Evenepoel potvrdil svoje kvality a vo svojom debute na Tour sa dočkal prvého víťazstva na najprestížnejšom trojtýždňovom etapáku. Na pódiu ho doplnil okrem Pogačara aj ďalší Slovinec Primož Roglič. Líder tímu Red Bull – Bora – hansgrohe mal na treťom mieste odstup 34 sekúnd.



Štart časovky v Nuits-Saint-Georges bol vo výške 245 metrov nad morom. Cyklistov čakalo na trati stúpanie na kopec Curley do výšky 454 m/m, najvyšší bod etapy prišiel po 14,5 km. Nasledovalo päťkilometrové klesanie, záverečných 6 km bolo po rovine.



Prvý čas pod 30 minút predviedol 92. jazdec priebežného poradia Francúz Kévin Vauquelin z tímu Arkéa - B&B Hotels a naznačil úroveň, na ktorej bude visieť latka kvality. Trať zvládol za 29:44,94 min. O púhych 76 stotín sekundy ho prekonal 78. v poradí Belgičan Victor Campenaerts z Lotto Dstny a jeho meno svietilo na priebežnej prvej pozícii až do momentu, keď sa vybrali na trať ašpiranti na celkový triumf.



Piaty muž klasifikácie Roglič si dobre rozvrhol sily a predstihol Campenaertsa o 18 sekúnd. Jeho výkon mu zaistil posun na celkovú štvrtú priečku pred Pogačarovho tímového kolegu Španiela Juana Ayusa. Obhajca prvenstva Dán Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) skončil štvrtý s mankom 37 sekúnd, od Pogačara ho delilo 25 sekúnd. V celkovom poradí mu však naďalej patrí tretia priečka, s odstupom 1:15 min na čelo.