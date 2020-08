Tour v tieni koronaopatrení, Sagan zabojuje o ôsmy zelený dres

viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:



Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:



Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016



3:



Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990



2:



Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952

Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984

Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009



pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018-2019

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2019 Egan Bernal (Kol.)

2018 Geraint Thomas (V.Brit.)

2017 Chris Froome (V.Brit.)

2016 Froome

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.

** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.

* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.



Nice 28. augusta (TASR) - Už túto sobotu 29. augusta odštartuje v Nice 107. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France, o dva mesiace neskôr ako mala, bez divákov a s hrozbou vylúčenia celého tímu po dvoch pozitívnych testoch. Organizátori veria, že napriek koronavírusovej pandémii dokážu zorganizovať športový sviatok a zo 176 cyklistov príde po trojtýždňovej náročnej trase čo najviac z nich v zdraví do cieľa na Elyzejských poliach v Paríži. V pelotóne opäť nebude chýbať Slovák Peter Sagan, ktorý sa pokúsi vybojovať čo najviac etapových vavrínov, získať ôsmy zelený dres a vylepšiť vlastný rekord.Kým olympijské hry v Tokiu i majstrovstvá Európy vo futbale už v marci preložili na rok 2021, organizátori Tour stále verili, že ich podujatie odštartuje 27. júna. Až v polovici apríla priznali, že tento termín je nereálny a o čosi neskôr stanovili nový na 29. augusta až 20. septembra. Francúzske orgány ho podmienili prísnymi zdravotníckymi opatreniami, ktoré však v posledných dňoch ešte pritvrdili. V krajine totiž bujnie druhá vlna, vo štvrtok pribudlo 6111 nových prípadov nákazy, čo je najvyšší prírastok odkedy bol v krajine ukončený tzv. lockdown a zároveň o druhý najvyšší od začiatku pandémie. Okamžite na to zareagovali miestne úrady i organizátori. Štartové mesto Nice, celý department Alpes-Maritimes, ako i 18 ďalších v krajine, preklasifikovali na "červenú zónu" a sprísnili opatrenia. Slávny Grand départ tak uvidí naživo len 100 divákov z radov zamestnancov mesta, ktorí sa podieľali na organizácii, štvrtkové slávnostné predstavenie tímov si pozrelo tisíc fanúšikov.uviedol regionálny prefekt Bernard Gonzalez. Veľa divákov nebude ani na štarte a v cieli ďalších etáp, riaditeľ podujatia Christian Prudhomme uviedol, že budú kontrolovať aj horské prejazdy a ďalšie miesta, aby popri trati nevznikali tradičné trsy fanúšikov. Tí musia dodržiavať dvojmetrové odstupy od pretekárov na ceste, organizátori ich vyzvali, aby sa nepokúšali ani o autogramy či "selfíčka".odkázal Gonzalez.Prísne opatrenia sa týkajú aj samotných účastníkov. Približne 30-členné tímy budú počas troch týždňov žiť v takzvanej "pretekovej bubline", do ktorej sa dostanú len cyklisti a členovia tímov, ktorí mali pred štartom dva negatívne testy. Jeden z nich museli absolvovať tento týždeň v mobilnom laboratóriu v Nice. Koronavírusový protokol Tour hovorí, že organizátori vylúčia celú stajňu, pokiaľ budú mať dvaja jej jazdci či zamestnanci pozitívne testy, alebo budú vykazovať silné symptómy nákazy koronavírusom. Tento scenár bude platiť, ak sa vyskytnú dva a viac pozitívnych testov počas siedmich dní. Na vylúčenie jednotlivca stačí jeden pozitívny test.Francúzsky denník L'Equipe však v piatok informoval, že po tlaku tímov mali organizátori opatrenia zmierniť - na vylúčenie celého tímu musia mať pozitívne testy dvaja cyklisti, nie iní zamestnanci a pri pozitívnom výsledku by sa mala vzorka opätovne prekontrolovať.Pretekári musia nosiť rúška v hoteloch, pri prevozoch či ceremoniáloch, každý tím musí bývať na samostatnom poschodí hotela a oddelený od ostatných hostí.uviedol pre agentúru AFP kapitán tímu Astana Miguel Angel Lopez.Otázne je, či budú tieto opatrenia dostatočné, keďže prvý prípad nákazy sa objavil len dva dni pred štartom. Mechanik a člen podporného personálu belgického Lotto-Soudal malia tím ich spolu s dvoma spolubývajúcimi poslal ihneď domov.píše sa vo vyhlásení tímu. S opatreniami zašli dva dni pred štartom ešte ďalej v cieľovom Paríži, kde rozhodli, že nosenie rúšok bude od piatku povinné v celom meste i na jeho vnútorných predmestiach a táto povinnosť sa bude vzťahovať i na cyklistov, motorkárov a používateľov kolobežiek, ktorí mali doteraz výnimku.Otázna je aj spoľahlivosť testovania, o čom sa v zlom presvedčila Saganova Bora. Jeden z jej kádra na Bretagne Classic mal pôvodne pozitívny výsledok a tak sa celý tím z podujatia odhlásil. o dva dni test zopakovali a bol negatívny.sťažoval sa manažér Bory Ralph Denk.Ak však pôjde všetko podľa plánu, Tour vyvrcholí 20. septembra na Elyzejských poliach a dá jasný signál ďalším organizátorom, že vrcholné, nielen športové podujatia, sa dajú organizovať aj v neistých časoch koronakrízy.Pretekári sa okrem prísnych podmienok museli pripraviť aj na nesmierne náročnú trať. Tá meria dokopy 3470 km a obsahuje množstvo stúpaní, z nich je až 29 hodnotených od 2. kategórie vyššie. Boj o celkový triumf pritom odštartuje už v druhej etape, keď pelotón prekoná dva kopce s výškou nad 1500 metrov. Trasa povedie cez päť hlavných pohorí Francúzska - Alpy, Centrálny masív, Pyreneje, Juru a Vogézy. Navyše predposledná etapa prinesie časovku do vrchu, ktorá má dĺžku 36 km a cyklisti musia na jej konci zvládnuť 5,9 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 8,3% na vrchol známeho kopca La Planche-des-Belles-Filles.Okruh favoritov je široký, no poznačili ho pády v uplynulých podujatiach. Očakáva sa najmä boj dvoch tímov - Ineos Grenadiers a Jumbo-Visma. Britská stajňa neposlala na Tour štvornásobného víťaza Chrisa Froomea ani majiteľa titulu z roku 2018 Gerainta Thomasa, ktorí neukazovali najlepšiu formu, a vsadila na vlaňajšieho víťaza Egana Bernala z Kolumbie. Ten má okolo seba silný tím pomocníkov na čele s Ekvádorčanom Richardom Carapazom, ktorý vlani vyhral Giro d'Italia. Jumbo prišlo o tretieho z uplynulej edície Holanďana Stevena Kruijswijka, ktorý utrpel na Criterium du Dauphine zlomeninu v ramene. Líder tímu je Slovinec Primož Roglič, no je otázne, v akej forme príde, keďže ani on po páde nedokončil Criterium. Pred záverečnou etapou pritom viedol. Ak by to u Rogliča nebolo na celkové poradie, Jumbo má ďalšie kolieska v ohni v podobe Toma Dumoulina prípadne Georgea Bennetta.Po páde na Dauphiné prišla o svojho lídra aj Bora. Štvrtý muž uplynulého ročníka Emanuel Buchmann na Tour nakoniec ide, ale sám hovorí, že etapy bude brať jednu za druhou.povzdychol si. Domáci fanúšikovia sa spoliehajú najmä na trojicu Romain Bardet (AG2R), Thibault Pinot (Groupama-FDJ) a Julian Alaphilippe (QuickStep). Posledný menovaný sa neradí medzi top vrchárov, no minulý rok ukázal svoje výnimočné kvality, keď 14 dní držal žltý dres. O ten sa opäť pokúsia zabojovať aj Kolumbijčania Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a Rigoberto Uran (EF Education First), Španiel Mikel Landa (Bahrain-McLaren), Austrálčan Richie Porte (Trek-Segafredo), Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott), Ír Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) či nestarnúci Alejandro Valverde (Movistar).Slovák Peter Sagan sa zameria na etapové vavríny a zisk ďalšieho zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže. Vlani si vybojoval siedmy a osamostatnil sa v historických tabuľkách na prvom mieste pred Nemcom Erikom Zabelom, teraz môže svoje maximum ešte vylepšiť. V tejto súťaži ťažko hľadať jeho konkurentov, mnoho z tých, ktorí pripadajú do úvahy, si na Slováka netrúfa. Čistokrvný šprintér Caleb Ewan z Austrálie (Lotto Soudal) i belgický klasikár Wout van Aert (Jumbo-Visma) napríklad boj o zelený dres dopredu vzdali.uviedol belgický víťaz Miláno - San Remo i Strade Bianche. V boji o etapové vavríny na rovinatých etapách je favoritov viacero.