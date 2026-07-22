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Toure po súťažnej premiére v Slovane: Prístup bol fantastický
Slovan na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov naplnil predzápasové slová o cieli zvíťaziť a dostať sa do komfortnej pozície pred odvetou.
Autor TASR
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Tbilisi 22. júla (TASR) - Tréner Yaya Toure po súťažnej premiére v pozícii trénera futbalistov ŠK Slovan Bratislava povedal, že jeho zverenci ukázali mentálnu silu, aj keď stále majú čo zlepšovať. Potešili ho najmä prístup a čisté konto „belasých“ v utorkovom úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov, v ktorom si slovenský majster proti Iberii 1999 Tbilisi vypracoval v gruzínskej metropole vedenie 2:0.
Slovan na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov naplnil predzápasové slová o cieli zvíťaziť a dostať sa do komfortnej pozície pred odvetou. Oba góly strelil v prvom polčase, keď v rozmedzí 25. a 31. minúty skórovali hlavou Andraž Šporar a efektným akrobatickým zakončením Alasana Yirajang. Boli úseky hry, kedy Iberia hrozila, no okrem dvoch neuznaných gólov ju hostia do stopercentnej gólovej príležitosti nepustili.
„Som potešený, dobre sme pracovali, aj keď stále máme čo zlepšovať. Chápem, že niektoré momenty boli pre tím náročné, ale prístup hráčov bol fantastický a ukázali mentálnu silu. Pridali sme k tomu góly, čo bolo veľmi dôležité. Nie som prekvapený, pretože na toto sme sa pripravovali celý týždeň a tím plnil náš plán výborne. Toto bol tímový výkon, chýbali nám niektorí dôležití hráči, ale ako tím môžeme ísť v tejto súťaži ďaleko. Kredit patrí hráčom, víťazstvo si plne zaslúžili,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana Toure.
Po hodine hry si sadol na trávnik signalizujúc zdravotné problémy kapitán Slovana a strelec prvého gólu Šporar, ktorý hral dovtedy výborne. Nečakal iba na hrote útoku, ale zapájal sa do medzihry, bránil a preukázal aj svoje líderské schopnosti. Duel však nedohral. „Nanešťastie, cítil diskomfort v nohe, takže sme ho museli stiahnuť, ale v tomto momente nemám veľa informácií o jeho stave. V stredu to prediskutujeme s lekárom,“ reagoval Toure.
Domáci sa radovali predčasne už v 5. minúte, keď sa z postavenia mimo hry presadil zblízka nestrážený Vacho Bedošvili. VAR odhalil aj ofsajd Giorgiho Kobuladzeho pred gólovou koncovkou krátko po Šporarovom striedaní za stavu 0:2. „Preto máme VAR. Dostali sme dva góly, ale oba z ofsajdu, bránili sme výborne. Bajrič a Wimmer boli excelentní, ale v defenzíve hrali dobre všetci. Nebolo to jednoduché, pretože Iberia bola nebezpečná smerom dopredu. Preto ma veľmi teší čisté konto a výsledok, ktorý sme si odniesli domov,“ pokračoval bývalý reprezentant Pobrežia Slonoviny či stredopoliar Barcelony a Manchestru City.
Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli. Ani v nej nebude k dispozícii Tigran Barseghjan. „Hráči musia nastúpiť s rovnakým nastavením - s cieľom zvíťaziť. Rešpektujeme Iberiu, hrala veľmi dobre, najmä v druhom polčase, keď veľa riskovala a trochu nás zatlačila. To sa mi nepáčilo, lebo chcem, aby môj tím hral ofenzívne, ale to je normálne. Príprava bola pre hráčov veľmi náročná, takže tomu rozumiem, ale som si istý, že budeme napredovať, aj po fyzickej stránke. V záverečných 15 až 20 minútach sme boli trochu vyčerpaní, preto sme sa trochu stiahli. Stále máme čo zlepšovať. Odveta bude dôležitá, lebo súper má kvalitu na to, aby nás potrápil, no budúcu stredu si tiež budeme chcieť udržať čisté konto,“ dodal Toure.
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Mjällby v prvom dueli zdolalo Lincoln 3:0 v domácom prostredí a Crvena Zvezda zvíťazila 4:0 na ihrisku Larne.
Slovan na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov naplnil predzápasové slová o cieli zvíťaziť a dostať sa do komfortnej pozície pred odvetou. Oba góly strelil v prvom polčase, keď v rozmedzí 25. a 31. minúty skórovali hlavou Andraž Šporar a efektným akrobatickým zakončením Alasana Yirajang. Boli úseky hry, kedy Iberia hrozila, no okrem dvoch neuznaných gólov ju hostia do stopercentnej gólovej príležitosti nepustili.
„Som potešený, dobre sme pracovali, aj keď stále máme čo zlepšovať. Chápem, že niektoré momenty boli pre tím náročné, ale prístup hráčov bol fantastický a ukázali mentálnu silu. Pridali sme k tomu góly, čo bolo veľmi dôležité. Nie som prekvapený, pretože na toto sme sa pripravovali celý týždeň a tím plnil náš plán výborne. Toto bol tímový výkon, chýbali nám niektorí dôležití hráči, ale ako tím môžeme ísť v tejto súťaži ďaleko. Kredit patrí hráčom, víťazstvo si plne zaslúžili,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana Toure.
Po hodine hry si sadol na trávnik signalizujúc zdravotné problémy kapitán Slovana a strelec prvého gólu Šporar, ktorý hral dovtedy výborne. Nečakal iba na hrote útoku, ale zapájal sa do medzihry, bránil a preukázal aj svoje líderské schopnosti. Duel však nedohral. „Nanešťastie, cítil diskomfort v nohe, takže sme ho museli stiahnuť, ale v tomto momente nemám veľa informácií o jeho stave. V stredu to prediskutujeme s lekárom,“ reagoval Toure.
Domáci sa radovali predčasne už v 5. minúte, keď sa z postavenia mimo hry presadil zblízka nestrážený Vacho Bedošvili. VAR odhalil aj ofsajd Giorgiho Kobuladzeho pred gólovou koncovkou krátko po Šporarovom striedaní za stavu 0:2. „Preto máme VAR. Dostali sme dva góly, ale oba z ofsajdu, bránili sme výborne. Bajrič a Wimmer boli excelentní, ale v defenzíve hrali dobre všetci. Nebolo to jednoduché, pretože Iberia bola nebezpečná smerom dopredu. Preto ma veľmi teší čisté konto a výsledok, ktorý sme si odniesli domov,“ pokračoval bývalý reprezentant Pobrežia Slonoviny či stredopoliar Barcelony a Manchestru City.
Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli. Ani v nej nebude k dispozícii Tigran Barseghjan. „Hráči musia nastúpiť s rovnakým nastavením - s cieľom zvíťaziť. Rešpektujeme Iberiu, hrala veľmi dobre, najmä v druhom polčase, keď veľa riskovala a trochu nás zatlačila. To sa mi nepáčilo, lebo chcem, aby môj tím hral ofenzívne, ale to je normálne. Príprava bola pre hráčov veľmi náročná, takže tomu rozumiem, ale som si istý, že budeme napredovať, aj po fyzickej stránke. V záverečných 15 až 20 minútach sme boli trochu vyčerpaní, preto sme sa trochu stiahli. Stále máme čo zlepšovať. Odveta bude dôležitá, lebo súper má kvalitu na to, aby nás potrápil, no budúcu stredu si tiež budeme chcieť udržať čisté konto,“ dodal Toure.
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Mjällby v prvom dueli zdolalo Lincoln 3:0 v domácom prostredí a Crvena Zvezda zvíťazila 4:0 na ihrisku Larne.