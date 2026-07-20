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Toure pred súťažnou premiérou na lavičke Slovana: Chceme zvíťaziť
Toure nemôže počítať s Tigranom Barseghjanom, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo z hry menšie svalové zranenie a s tímom neodcestoval.
Autor TASR
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Tbilisi 20. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava chcú v utorkovom prvom dueli 2. predkola Ligy majstrov proti Iberii 1999 Tbilisi zvíťaziť a odniesť si do odvety dobrý výsledok. Na pondelkovej tlačovej konferencii v metropole Gruzínska to povedal tréner „belasých“ Yaya Toure, ktorého čaká súťažná premiéra na lavičke slovenského majstra. Stredopoliar Peter Pokorný sa vyjadril, že so spoluhráčmi zápas zvládnu, ak budú koncentrovaní a splnia stanovené úlohy.
Trojnásobný gruzínsky majster privíta Slovan na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov, ktorý si Toureho zverenci pozreli z hracej plochy po prílete. „Štadión vyzerá fajn, je veľký, vyzerá mohutne. Dúfam, že prídu aj nejakí ľudia, aby bola dobrá atmosféra. Trávnik tiež vyzerá v poriadku. Očakávame náročný zápas, súpera sme si analyzovali a myslím si, že sme sa dobre pripravili. V utorok to bude už iba na nás, ako to bude vyzerať,“ uviedol Pokorný na následnej tlačovej konferencii.
Iberia v 1. predkole LM najprv zdolala v Estónsku Floru Tallinn 3:2 a v odvete si zabezpečila postup remízou 2:2. „Videli sme pár videí, hlavne zo zápasov prvého predkola. Je to dobrý tím, keď ho necháte hrať. Samozrejme, niečo sme si nachystali, to uvidíte zajtra na ihrisku, ale poznáme gruzínske tímy. Sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru, alebo keď ich dostupujete, takže musíme dodržiavať veci, ktoré sme si stanovili na tréningoch. Myslím si, že zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a budeme plniť naše úlohy. Viac sa sústredíme na seba. Vieme, aký máme plán, to ukážeme na ihrisku,“ pokračoval Pokorný.
Pre Toureho to bude prvý súťažný zápas na lavičke Slovana, pred ktorým povedal, že mužstvo bude hrať na víťazstvo: „Iberia je veľmi dobrý tím, dokáže sa veľmi dobre prispôsobiť. Bude to veľmi zaujímavý zápas, očakávam dobrý duel a môj tím je naň pripravený. Nevedel som sa dočkať tohto zápasu, pretože som súťaživý, čo chcem preniesť aj na mojich hráčov. Aj ako hráč som miloval zápasy, v ktorých o niečo ide. Chceme zvíťaziť, je to jednoduché. Iberia je dobrý tím, analyzovali sme ju niekoľko dní. Každý zápas je iný, v utorok sa to však nekončí, čaká nás aj odveta. Chceme sa vrátiť na Slovan s dobrým výsledkom a verím, že môj tím je dobre pripravený.“
Toure nemôže počítať s Tigranom Barseghjanom, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo z hry menšie svalové zranenie a s tímom neodcestoval. Arménsky krídelník nebude k dispozícii ani v odvete v Bratislave. Do tréningového procesu sa postupne po zranení zapája Nino Marcelli. V drese Slovana nenastúpi v utorok ani najčerstvejšia posila Cristian Martinez. „Všetci chalani, ktorý s nami vycestovali, sú fit. Martinez iba teraz prišiel, má za sebou veľa lietania a dopriali sme mu oddych, keďže hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, skončiť sezónu 27. júna. Potom strávil pár dní s rodinou, pripojil sa k nám a očakávame, že bude k dispozícii, keď sa vrátime,“ povedal bývalý reprezentant Pobrežia Slonoviny ohľadom 29-ročného stredopoliara, ktorý bol súčasťou základnej zostavy Panamy vo všetkých troch jej zápasoch na uplynulom svetovom šampionáte.
Štyridsaťtriročný kormidelník dostal otázku aj na jedného z najtalentovanejších gruzínskych futbalistov Andriu Bartišviliho, ktorý má iba 17 rokov a v Tallinne odohral 80 minút. „Videli sme ho, viem o ňom. Nerád rozprávam o súperovi, ale je talentovaný, je to dobrý hráč. Samozrejme, nie je sám, celý tím odohral dobrý dvojzápas a zdolal Floru vďaka svojej kvalite. Iberiu rešpektujeme a pokúsime sa hrať dobre, užiť si zápas a odniesť si dobrý výsledok,“ odpovedal Toure.
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Stretnutie v Tbilisi medzi Iberiou a Slovanom so začiatkom v utorok o 18.00 h SELČ budú viesť švajčiarski arbitri, ako hlavný Lukas Fähndrich. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli.
Trojnásobný gruzínsky majster privíta Slovan na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov, ktorý si Toureho zverenci pozreli z hracej plochy po prílete. „Štadión vyzerá fajn, je veľký, vyzerá mohutne. Dúfam, že prídu aj nejakí ľudia, aby bola dobrá atmosféra. Trávnik tiež vyzerá v poriadku. Očakávame náročný zápas, súpera sme si analyzovali a myslím si, že sme sa dobre pripravili. V utorok to bude už iba na nás, ako to bude vyzerať,“ uviedol Pokorný na následnej tlačovej konferencii.
Iberia v 1. predkole LM najprv zdolala v Estónsku Floru Tallinn 3:2 a v odvete si zabezpečila postup remízou 2:2. „Videli sme pár videí, hlavne zo zápasov prvého predkola. Je to dobrý tím, keď ho necháte hrať. Samozrejme, niečo sme si nachystali, to uvidíte zajtra na ihrisku, ale poznáme gruzínske tímy. Sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru, alebo keď ich dostupujete, takže musíme dodržiavať veci, ktoré sme si stanovili na tréningoch. Myslím si, že zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a budeme plniť naše úlohy. Viac sa sústredíme na seba. Vieme, aký máme plán, to ukážeme na ihrisku,“ pokračoval Pokorný.
Pre Toureho to bude prvý súťažný zápas na lavičke Slovana, pred ktorým povedal, že mužstvo bude hrať na víťazstvo: „Iberia je veľmi dobrý tím, dokáže sa veľmi dobre prispôsobiť. Bude to veľmi zaujímavý zápas, očakávam dobrý duel a môj tím je naň pripravený. Nevedel som sa dočkať tohto zápasu, pretože som súťaživý, čo chcem preniesť aj na mojich hráčov. Aj ako hráč som miloval zápasy, v ktorých o niečo ide. Chceme zvíťaziť, je to jednoduché. Iberia je dobrý tím, analyzovali sme ju niekoľko dní. Každý zápas je iný, v utorok sa to však nekončí, čaká nás aj odveta. Chceme sa vrátiť na Slovan s dobrým výsledkom a verím, že môj tím je dobre pripravený.“
Toure nemôže počítať s Tigranom Barseghjanom, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo z hry menšie svalové zranenie a s tímom neodcestoval. Arménsky krídelník nebude k dispozícii ani v odvete v Bratislave. Do tréningového procesu sa postupne po zranení zapája Nino Marcelli. V drese Slovana nenastúpi v utorok ani najčerstvejšia posila Cristian Martinez. „Všetci chalani, ktorý s nami vycestovali, sú fit. Martinez iba teraz prišiel, má za sebou veľa lietania a dopriali sme mu oddych, keďže hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, skončiť sezónu 27. júna. Potom strávil pár dní s rodinou, pripojil sa k nám a očakávame, že bude k dispozícii, keď sa vrátime,“ povedal bývalý reprezentant Pobrežia Slonoviny ohľadom 29-ročného stredopoliara, ktorý bol súčasťou základnej zostavy Panamy vo všetkých troch jej zápasoch na uplynulom svetovom šampionáte.
Štyridsaťtriročný kormidelník dostal otázku aj na jedného z najtalentovanejších gruzínskych futbalistov Andriu Bartišviliho, ktorý má iba 17 rokov a v Tallinne odohral 80 minút. „Videli sme ho, viem o ňom. Nerád rozprávam o súperovi, ale je talentovaný, je to dobrý hráč. Samozrejme, nie je sám, celý tím odohral dobrý dvojzápas a zdolal Floru vďaka svojej kvalite. Iberiu rešpektujeme a pokúsime sa hrať dobre, užiť si zápas a odniesť si dobrý výsledok,“ odpovedal Toure.
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. V 3. predkole LM sa stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru, zatiaľ čo zdolaný bude v 3. predkole Európskej ligy čeliť zdolanému zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Stretnutie v Tbilisi medzi Iberiou a Slovanom so začiatkom v utorok o 18.00 h SELČ budú viesť švajčiarski arbitri, ako hlavný Lukas Fähndrich. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli.