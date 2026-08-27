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Toure skrýval radosť pod pokrievkou: Nemôžem sa usmievať ako blázon
Futbalisti Slovana zvíťazili v odvete play off na trávniku slovinského NK Celje 2:1 po predĺžení a medzi európsku elitu sa prebojovali druhýkrát v histórii. Hlavnú časť si zahrajú po dvoch rokoch.
Autor TASR,aktualizované
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Celje 27. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Yaya Toure prežíval postup do ligovej fázy Ligy majstrov skôr vnútorne. Jeho zverenci zvíťazili v odvete play off na trávniku slovinského NK Celje 2:1 po predĺžení a medzi európsku elitu sa prebojovali druhýkrát v histórii. Hlavnú časť si zahrajú po dvoch rokoch.
Po remíze na Tehelnom poli 1:1 sa rovnakým výsledkom v riadnom hracom čase skončila aj odveta. Skóre otvoril Andraž Šporar v 18. minúte a domáci zakrátko odpovedali z pokutového kopu. O postupe „belasých“ rozhodol v 100. minúte Cristian Martinez. „Som nadšený hlavne kvôli hráčom. Pretože už sú to dva roky, čo tam neboli a pre nich je to fantastické. Nemôžem sa usmievať ako blázon, vyzeralo by to divne. Ale aby som bol úprimný, viac premýšľam. Vždy som taký bol a už ako hráč som vždy premýšľal o tom, čo príde ďalej. Dnešný výkon hráčov bol fantastický. Ak mi to aj nevidieť v tvári, vo vnútri som veľmi šťastný,“ uviedol Toure na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho mužstvo nebolo v odvete herne dominantné, no dokázalo využiť rozhodujúce momenty. Celje navyše dvakrát trafilo konštrukciu brány a slovenského majstra niekoľkokrát podržal brankár Dominik Takáč. „Bolo dôležité, aby som analyzoval tím. Spôsob, akým hralo Celje, bol komplikovaný a museli sme byť veľmi organizovaní. Snažili sme sa nájsť správnu rovnováhu, aby sme boli konkurencieschopní. Nebolo to jednoduché. Dnes sme mali šťastie,“ pripustil 43-ročný kormidelník.
Domáci boli o niečo lepší v držaní lopty (62 percent) aj počte streleckých pokusov (20:17) a v závere predĺženia vyvíjali na slovanistov veľký tlak. „Belasí“ však podľa svojho trénera ukázali odolnosť a zvládli aj psychicky náročné pasáže: „Vo futbale sa niekedy stane, že nezáleží na tom, ako hráte. Na konci si jednoducho odškrtnete, že ste vyhrali. Samozrejme, Celje malo veľa príležitostí, boli odvážni. Ale zároveň chválim svojich hráčov, pretože mali charakter a emocionálne je to veľmi ťažké. Z hráčskych čias viem, že keď hráte proti ťažkému súperovi, musíte byť odolní a brániť sa. Nie je to ľahké a už vôbec nie, keď hráte vonku.“
Slovan pod vedením nového kouča neprehral ani raz, z desiatich zápasov osem vyhral a dvakrát remizoval. Bývalý hráč Barcelony či Manchestru City je pritom v pozícii hlavného trénera nováčik a sám si uvedomuje, že sa stále učí. „Keď sa prestanem učiť, znamená to, že túto prácu už nechcem robiť. Pre mňa je dôležité sa učiť od ostatných. Napríklad, dnes sa mi páčilo, ako svoj tím zostavil tréner Celje. Vyžaduje si čas, aby sa to prenieslo do môjho tímu. Ale hráčom musíte dať dobré rady a nasmerovať ich správnym smerom. V niektorých fázach je to náročné, ale ak to dobre zorganizujete, myslím si, že to môže dopadnúť pozitívne,“ dodal Toure, ale všetky zásluhy za víťazstvo podľa neho patria hráčom: „Dnes bežali ako blázni, bojovali za fanúšikov, ktorých tu videli. Bojovali za seba, za svoje rodiny a tiež za tento futbalový klub. To je naozaj pôsobivé.“
Výraznou postavou duelu bol Šporar, ktorý nastúpil v základnej zostave prvýkrát od zranenia v Tbilisi. Slovinský útočník sa presadil, keď po dlhom pase svojho krajana Kenana Bajriča preloboval vybehnutého brankára Žana-Luku Lebana. „Andraž je skúsený a fantastický hráč, ktorý urobil rozdiel. Pomohol tímu, ako len mohol. Takýchto hráčov nemôžete kúpiť, pretože skúsenosti, odhodlanie a vášeň, ktorú majú pre kluby, pre fanúšikov, je neuveriteľná. A dnešok bol pre neho bonus. Pred bránou je neuveriteľný. Jeho gól bol neuveriteľný. Dlhá lopta, kontrola a potom pokoj, rozvaha, aby to dal cez brankára. A to je jednoducho Andraž,“ konštatoval Toure.
Slova chvály mal aj pre Takáča, ktorý si pripísal päť zákrokov. Obzvlášť excelentne úradoval v 27. minúte, keď vyrazil nebezpečnú hlavičku Marka Zabukovnika: „Takáč bol dnes vynikajúci. Je to posledný obranca. Jeho zákroky, ale aj to, aké sebavedomie dáva obrane, je neuveriteľné. Pre mňa je jedným z najlepších brankárov na Slovensku aj v Európe.“
Slovan si ligovú fázu Ligy majstrov zahral premiérovo v sezóne 2024/2025, pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. obsadil predposlednú 35. priečku. Toure by rád na Tehelnom poli privítal aj niektorých európskych gigantov. „Od takýchto tímov sa môžeme učiť a vidieť, ako hrajú. Vidieť tiež mojich hráčov, ako budú hrať na najvyššej úrovni so špičkovými hráčmi a špičkovými tímami. Fanúšikovia to uvidia tiež a pre mňa to bude perfektné,“ povedal na margo možného súboja s Barcelonou.
Postupové oslavy však podľa Toureho nebudú znamenať úľavu v domácej súťaži. „Práve sme dosiahli náš cieľ, ale cez víkend máme zápas, čakajú nás Michalovce. Musím sa na nich dnes večer ešte raz pozrieť a pripraviť tím. Minulý rok sme boli majstri a pre koeficient nemôžeme ísť rovno ďalej a musíme hrať kvalifikáciu. Ale úprimne povedané, je to vítané. Hráčov to osviežilo, dodalo im to sebavedomie, momentum a šťastie. Ideme ďalej,“ uzavrel 43-ročný kouč.
Slovan ustál napínavý záver, Šporar: Vedel som, že dáme gól
Futbalisti Slovana Bratislava ustáli dramatický záver riadneho hracieho času odvety play off Ligy majstrov a vďaka víťazstvu na pôde NK Celje 2:1 po predĺžení postúpili do ligovej fázy. V drese domáceho tímu minul odkrytú bránu Armandas Kučys a hráči slovenského majstra po zápase priznali, že práve vtedy začali veriť, že rozhodujúci úder zasadia oni.
„Belasí“ sa dostali do vedenia v 18. minúte zásluhou slovinského útočníka Andraža Šporara. Celje vyrovnalo z pokutového kopu a v ďalšom priebehu si vytvorilo viacero príležitostí. V 67. minúte trafil žrď Yaya Dukuly, tesne pred Kučysovou šancou zastavila na druhej strane konštrukcia brány hlavičku Romana Čerepkaia. Najdramatickejšie momenty priniesla práve prvá minúta nadstavenia, keď sa litovský útočník dostal k lopte pred prázdnou bránou, no zakončenie mu nevyšlo a loptu poslal tesne nad ňu. „Videl som, že sa mi rútia dvaja. Šiel som trošku popredu, aj som možno milimeter šuchol, ale to tomu nepomohlo. Pre naše šťastie to ich útočník neustál a ani neviem, ako to dokázal prestreliť. Vtedy som si povedal, že chvíľu nato môže rozhodca odpískať koniec a ja môžem ísť pomaly do sprchy a smutný na letisko. Chvalabohu sa hralo predĺženie a dali sme v ňom pekný gól,“ opísal situáciu brankár Dominik Takáč.
Podľa Šporara bola táto nepremenená príležitosť Celje zlomovým okamihom zápasu. „Je mi smutno za ich útočníka. Ale to je futbal. Hneď ako tú šancu nedal, som vedel, že dáme gól na 2:1,“ povedal 32-ročný kapitán tímu. Podobný pocit mal aj stopér Kenan Bajrič: „Tá šanca v 90. minúte bol pre mňa menší infarkt. Keď som videl, že ju nepremenili, mal som pocit, že gól dáme my. Po striedaniach sme mali hore kvalitných hráčov a potrebovali sme jednu šancu. Dali sme gól a boli sme veľmi šťastní.“
Rozhodujúci zásah dvojzápasu prišiel v 100. minúte. Nino Marcelli získal loptu na polovici ihriska a našiel nabiehajúceho Cristiana Martineza, ktorý oblúčikom do vzdialenejšieho horného rohu rozhodol o postupe Slovana. „Som spokojný s tým, že sme postúpili, keďže sme o to tvrdo bojovali. Osobne ma teší gól, pretože je to môj prvý zásah v kvalifikácii Ligy majstrov a teraz musíme ísť ďalej,“ konštatoval panamský stredopoliar.
Ani po jeho góle však nebolo všetko isté. Celje trafilo v predĺžení tretiu žrď v zápase a v závere si vypracovalo nemalý tlak. „Vedel som definitívne, že je to náš deň, až keď rozhodca odpískal koniec. Lietalo to tam. Celje si zaslúži kredit, pretože sa cez nás dokázalo presadiť, na čo sme neboli zatiaľ zvyknutí. Robilo nám problémy, ale nejako sme to uskákali. Boli tam tyčky, niečo som chytil ja a veľa situácií vyriešili chalani. Negatívne je, že sa do šancí dostali až príliš veľakrát, najmä z našej pravej strany. Teraz je to však už úplne jedno,“ zamyslel sa Takáč. „Veľa sme sa bránili a oni mali často loptu. Nebol to náš ideálny zápas, ale koho to teraz zaujíma? Sme v Lige majstrov. Keď sa tam chcete dostať, nebude to jednoduché, to je jasné. Celje má kvalitu a prajem mu všetko najlepšie v Európskej lige,“ nadviazal na jeho slová Šporar.
Na otvárací zásah stretnutia mu nahral Bajrič, s ktorým sa pozná odmalička. Tridsaťjedenročný obranca poslal loptu cez pol ihriska, Šporar si ju spracoval a preloboval vybehnutého Žana-Luku Lebana. „Poznáme sa 20 rokov. Keď mám loptu, pozriem sa naňho a viem, že si bude hľadať priestor. Keď som videl, ako si ju spracoval, stopercentne som vedel, že to bude gól,“ opísal Bajrič. „Sme kamaráti od šiestich rokov, musí to byť vidieť,“ doplnil Šporar. Oboch slovanistov prišli do Celje podporiť rodina a priatelia, ale ako bývali hráči Olimpije Ľubľana neprechovávali voči stredajšiemu súperovi výraznejšie emócie.
Slovan sa do ligovej fázy Ligy majstrov prebojoval druhýkrát v histórii a zároveň v priebehu troch sezón. Takáč ocenil, ako mužstvo zvládlo výrazné zmeny v realizačnom tíme aj hráčskom kádri. „Na začiatku sezóny by to asi povedal málokto. Odišiel tréner aj traja či štyria veľmi skúsení a dôležití hráči. Tréner ukázal svoju kvalitu. Predtým ho nikto nemohol hodnotiť, pretože ako hlavný tréner nikde nepôsobil. Za dva mesiace dokázal toto a to sa podarí asi málokomu,“ pripomenul 27-ročný gólman.
„Belasí“ vo svojej premiére v hlavnej časti prestížnej súťaže obsadili v sezóne 2024/2025 predposledné 35. miesto bez zisku bodu. Tentoraz majú podľa Takáča ambície vyššie: „Verím, že namútime viac vody ako minule. Nechceme tam iba dostávať facky. Poďme do nich.“ Šporar by si najviac želal konfrontáciu s anglickým Liverpoolom, Takáč a Bajrič vyslovili meno Realu Madrid. „Chcem góly a chcem získať body. Prečo nie?“ dodal Šporar. Zverenci trénera Yayu Toureho spoznajú mená svojich súperov už vo štvrtok, žreb ligovej fázy v Monaku je na programe o 18.00 h.
Po remíze na Tehelnom poli 1:1 sa rovnakým výsledkom v riadnom hracom čase skončila aj odveta. Skóre otvoril Andraž Šporar v 18. minúte a domáci zakrátko odpovedali z pokutového kopu. O postupe „belasých“ rozhodol v 100. minúte Cristian Martinez. „Som nadšený hlavne kvôli hráčom. Pretože už sú to dva roky, čo tam neboli a pre nich je to fantastické. Nemôžem sa usmievať ako blázon, vyzeralo by to divne. Ale aby som bol úprimný, viac premýšľam. Vždy som taký bol a už ako hráč som vždy premýšľal o tom, čo príde ďalej. Dnešný výkon hráčov bol fantastický. Ak mi to aj nevidieť v tvári, vo vnútri som veľmi šťastný,“ uviedol Toure na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho mužstvo nebolo v odvete herne dominantné, no dokázalo využiť rozhodujúce momenty. Celje navyše dvakrát trafilo konštrukciu brány a slovenského majstra niekoľkokrát podržal brankár Dominik Takáč. „Bolo dôležité, aby som analyzoval tím. Spôsob, akým hralo Celje, bol komplikovaný a museli sme byť veľmi organizovaní. Snažili sme sa nájsť správnu rovnováhu, aby sme boli konkurencieschopní. Nebolo to jednoduché. Dnes sme mali šťastie,“ pripustil 43-ročný kormidelník.
Domáci boli o niečo lepší v držaní lopty (62 percent) aj počte streleckých pokusov (20:17) a v závere predĺženia vyvíjali na slovanistov veľký tlak. „Belasí“ však podľa svojho trénera ukázali odolnosť a zvládli aj psychicky náročné pasáže: „Vo futbale sa niekedy stane, že nezáleží na tom, ako hráte. Na konci si jednoducho odškrtnete, že ste vyhrali. Samozrejme, Celje malo veľa príležitostí, boli odvážni. Ale zároveň chválim svojich hráčov, pretože mali charakter a emocionálne je to veľmi ťažké. Z hráčskych čias viem, že keď hráte proti ťažkému súperovi, musíte byť odolní a brániť sa. Nie je to ľahké a už vôbec nie, keď hráte vonku.“
Slovan pod vedením nového kouča neprehral ani raz, z desiatich zápasov osem vyhral a dvakrát remizoval. Bývalý hráč Barcelony či Manchestru City je pritom v pozícii hlavného trénera nováčik a sám si uvedomuje, že sa stále učí. „Keď sa prestanem učiť, znamená to, že túto prácu už nechcem robiť. Pre mňa je dôležité sa učiť od ostatných. Napríklad, dnes sa mi páčilo, ako svoj tím zostavil tréner Celje. Vyžaduje si čas, aby sa to prenieslo do môjho tímu. Ale hráčom musíte dať dobré rady a nasmerovať ich správnym smerom. V niektorých fázach je to náročné, ale ak to dobre zorganizujete, myslím si, že to môže dopadnúť pozitívne,“ dodal Toure, ale všetky zásluhy za víťazstvo podľa neho patria hráčom: „Dnes bežali ako blázni, bojovali za fanúšikov, ktorých tu videli. Bojovali za seba, za svoje rodiny a tiež za tento futbalový klub. To je naozaj pôsobivé.“
Výraznou postavou duelu bol Šporar, ktorý nastúpil v základnej zostave prvýkrát od zranenia v Tbilisi. Slovinský útočník sa presadil, keď po dlhom pase svojho krajana Kenana Bajriča preloboval vybehnutého brankára Žana-Luku Lebana. „Andraž je skúsený a fantastický hráč, ktorý urobil rozdiel. Pomohol tímu, ako len mohol. Takýchto hráčov nemôžete kúpiť, pretože skúsenosti, odhodlanie a vášeň, ktorú majú pre kluby, pre fanúšikov, je neuveriteľná. A dnešok bol pre neho bonus. Pred bránou je neuveriteľný. Jeho gól bol neuveriteľný. Dlhá lopta, kontrola a potom pokoj, rozvaha, aby to dal cez brankára. A to je jednoducho Andraž,“ konštatoval Toure.
Slova chvály mal aj pre Takáča, ktorý si pripísal päť zákrokov. Obzvlášť excelentne úradoval v 27. minúte, keď vyrazil nebezpečnú hlavičku Marka Zabukovnika: „Takáč bol dnes vynikajúci. Je to posledný obranca. Jeho zákroky, ale aj to, aké sebavedomie dáva obrane, je neuveriteľné. Pre mňa je jedným z najlepších brankárov na Slovensku aj v Európe.“
Slovan si ligovú fázu Ligy majstrov zahral premiérovo v sezóne 2024/2025, pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. obsadil predposlednú 35. priečku. Toure by rád na Tehelnom poli privítal aj niektorých európskych gigantov. „Od takýchto tímov sa môžeme učiť a vidieť, ako hrajú. Vidieť tiež mojich hráčov, ako budú hrať na najvyššej úrovni so špičkovými hráčmi a špičkovými tímami. Fanúšikovia to uvidia tiež a pre mňa to bude perfektné,“ povedal na margo možného súboja s Barcelonou.
Postupové oslavy však podľa Toureho nebudú znamenať úľavu v domácej súťaži. „Práve sme dosiahli náš cieľ, ale cez víkend máme zápas, čakajú nás Michalovce. Musím sa na nich dnes večer ešte raz pozrieť a pripraviť tím. Minulý rok sme boli majstri a pre koeficient nemôžeme ísť rovno ďalej a musíme hrať kvalifikáciu. Ale úprimne povedané, je to vítané. Hráčov to osviežilo, dodalo im to sebavedomie, momentum a šťastie. Ideme ďalej,“ uzavrel 43-ročný kouč.
Slovan ustál napínavý záver, Šporar: Vedel som, že dáme gól
Futbalisti Slovana Bratislava ustáli dramatický záver riadneho hracieho času odvety play off Ligy majstrov a vďaka víťazstvu na pôde NK Celje 2:1 po predĺžení postúpili do ligovej fázy. V drese domáceho tímu minul odkrytú bránu Armandas Kučys a hráči slovenského majstra po zápase priznali, že práve vtedy začali veriť, že rozhodujúci úder zasadia oni.
„Belasí“ sa dostali do vedenia v 18. minúte zásluhou slovinského útočníka Andraža Šporara. Celje vyrovnalo z pokutového kopu a v ďalšom priebehu si vytvorilo viacero príležitostí. V 67. minúte trafil žrď Yaya Dukuly, tesne pred Kučysovou šancou zastavila na druhej strane konštrukcia brány hlavičku Romana Čerepkaia. Najdramatickejšie momenty priniesla práve prvá minúta nadstavenia, keď sa litovský útočník dostal k lopte pred prázdnou bránou, no zakončenie mu nevyšlo a loptu poslal tesne nad ňu. „Videl som, že sa mi rútia dvaja. Šiel som trošku popredu, aj som možno milimeter šuchol, ale to tomu nepomohlo. Pre naše šťastie to ich útočník neustál a ani neviem, ako to dokázal prestreliť. Vtedy som si povedal, že chvíľu nato môže rozhodca odpískať koniec a ja môžem ísť pomaly do sprchy a smutný na letisko. Chvalabohu sa hralo predĺženie a dali sme v ňom pekný gól,“ opísal situáciu brankár Dominik Takáč.
Podľa Šporara bola táto nepremenená príležitosť Celje zlomovým okamihom zápasu. „Je mi smutno za ich útočníka. Ale to je futbal. Hneď ako tú šancu nedal, som vedel, že dáme gól na 2:1,“ povedal 32-ročný kapitán tímu. Podobný pocit mal aj stopér Kenan Bajrič: „Tá šanca v 90. minúte bol pre mňa menší infarkt. Keď som videl, že ju nepremenili, mal som pocit, že gól dáme my. Po striedaniach sme mali hore kvalitných hráčov a potrebovali sme jednu šancu. Dali sme gól a boli sme veľmi šťastní.“
Rozhodujúci zásah dvojzápasu prišiel v 100. minúte. Nino Marcelli získal loptu na polovici ihriska a našiel nabiehajúceho Cristiana Martineza, ktorý oblúčikom do vzdialenejšieho horného rohu rozhodol o postupe Slovana. „Som spokojný s tým, že sme postúpili, keďže sme o to tvrdo bojovali. Osobne ma teší gól, pretože je to môj prvý zásah v kvalifikácii Ligy majstrov a teraz musíme ísť ďalej,“ konštatoval panamský stredopoliar.
Ani po jeho góle však nebolo všetko isté. Celje trafilo v predĺžení tretiu žrď v zápase a v závere si vypracovalo nemalý tlak. „Vedel som definitívne, že je to náš deň, až keď rozhodca odpískal koniec. Lietalo to tam. Celje si zaslúži kredit, pretože sa cez nás dokázalo presadiť, na čo sme neboli zatiaľ zvyknutí. Robilo nám problémy, ale nejako sme to uskákali. Boli tam tyčky, niečo som chytil ja a veľa situácií vyriešili chalani. Negatívne je, že sa do šancí dostali až príliš veľakrát, najmä z našej pravej strany. Teraz je to však už úplne jedno,“ zamyslel sa Takáč. „Veľa sme sa bránili a oni mali často loptu. Nebol to náš ideálny zápas, ale koho to teraz zaujíma? Sme v Lige majstrov. Keď sa tam chcete dostať, nebude to jednoduché, to je jasné. Celje má kvalitu a prajem mu všetko najlepšie v Európskej lige,“ nadviazal na jeho slová Šporar.
Na otvárací zásah stretnutia mu nahral Bajrič, s ktorým sa pozná odmalička. Tridsaťjedenročný obranca poslal loptu cez pol ihriska, Šporar si ju spracoval a preloboval vybehnutého Žana-Luku Lebana. „Poznáme sa 20 rokov. Keď mám loptu, pozriem sa naňho a viem, že si bude hľadať priestor. Keď som videl, ako si ju spracoval, stopercentne som vedel, že to bude gól,“ opísal Bajrič. „Sme kamaráti od šiestich rokov, musí to byť vidieť,“ doplnil Šporar. Oboch slovanistov prišli do Celje podporiť rodina a priatelia, ale ako bývali hráči Olimpije Ľubľana neprechovávali voči stredajšiemu súperovi výraznejšie emócie.
Slovan sa do ligovej fázy Ligy majstrov prebojoval druhýkrát v histórii a zároveň v priebehu troch sezón. Takáč ocenil, ako mužstvo zvládlo výrazné zmeny v realizačnom tíme aj hráčskom kádri. „Na začiatku sezóny by to asi povedal málokto. Odišiel tréner aj traja či štyria veľmi skúsení a dôležití hráči. Tréner ukázal svoju kvalitu. Predtým ho nikto nemohol hodnotiť, pretože ako hlavný tréner nikde nepôsobil. Za dva mesiace dokázal toto a to sa podarí asi málokomu,“ pripomenul 27-ročný gólman.
„Belasí“ vo svojej premiére v hlavnej časti prestížnej súťaže obsadili v sezóne 2024/2025 predposledné 35. miesto bez zisku bodu. Tentoraz majú podľa Takáča ambície vyššie: „Verím, že namútime viac vody ako minule. Nechceme tam iba dostávať facky. Poďme do nich.“ Šporar by si najviac želal konfrontáciu s anglickým Liverpoolom, Takáč a Bajrič vyslovili meno Realu Madrid. „Chcem góly a chcem získať body. Prečo nie?“ dodal Šporar. Zverenci trénera Yayu Toureho spoznajú mená svojich súperov už vo štvrtok, žreb ligovej fázy v Monaku je na programe o 18.00 h.