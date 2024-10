Toyota sa po 15 rokoch vracia do F1, s Haasom sa dohodla na spolupráci

Tokio 11. októbra (TASR) - Japonská automobilová spoločnosť Toyota sa po pätnástich rokoch vracia na okruhy prestížneho seriálu F1. S americkou stajňou Haas sa dohodla na technickom partnerstve.



Japonský výrobca pôsobil v F1 osem sezón do roku 2009. Haasu by mal poskytovať dizajnérske, technické či výrobné služby a jeho logá budú vidieť na oboch monopostoch už od Veľkej ceny USA. "Mať svetového lídra v automobilovom sektore v spolupráci s našou organizáciou je jednoducho partnerstvo so zjavnými výhodami na oboch stranách," uviedol šéf Haasu Ajao Komacu podľa AFP.