Toyota si pripísala na 24 hodín Le Mans piaty triumf za sebou

Le Mans 12. júna (TASR) - Toyota dosiahla na vytrvalostnom motoristickom podujatí 24 hodín Le Mans piaty triumf za sebou. Cez víkend sa o to postarala posádka v zložení Sebastien Buemi, Rjo Hirakawa a Brendon Hartley. V priebehu nedele sa trio dostalo pred ďalšiu ekipu Toyoty, obhajcov prvenstva v zostave Mike Conway, Kamuj Kobajaši a Jose Maria Lopez.



Automobily absolvovali celkovo 380 kôl. Bolo to už štvrté víťazstvo na 24 hodín Le Mans pre Švajčiara Buemiho, tretie pre Novozélanďana Hartleyho a premiérové pre nováčika Hirakawu z Japonska. Tímových kolegov predstihli o 2:01,222 min, na tretej pozícii skončila s mankom piatich kôl posádka Ryan Briscoe, Richard Westbrook a Franck Mailleux na prototype Glickenhaus.



Slovenský tím ARC Bratislava obsadil celkovo 26. miesto so stratou 20 kôl na víťazov, vo svojej triede LMP2 skončil na 21. pozícii. V kategórii LMP2 Pro/Am z toho bola šiesta priečka. Posádku prototypu Oreca 07-Gibson s číslom 44 tvorili Slovák Miro Konôpka spoločne s Holanďanom Bentom Viscaalom a Francúzom Tristanom Vautierom.



"Dnes sme mali takmer dokonalé preteky, skvelú jazdeckú posádku, ktorá neurobila žiadnu chybu, nemali sme žiadnu haváriu ani výlet mimo trať, no napriek tomu sme sa nedostali na stupne víťazov. Vlani sme sa vytrápili a skončili sme takisto na šiestom mieste, no tento rok sme pohodlne viedli celú noc a ráno to pokazil kamienok, ktorý nás zastavil na štvrťhodinu. A v tejto silnej konkurencii najlepších tímov a jazdcov sveta aj takáto strata rozhoduje. Dnes sme jednoducho nemali šťastie. Ďakujem celému tímu za profesionálny výkon a takisto všetkým fanúšikom, ktorí nám držali palce. Toto zrejme bola naša posledná účasť v Le Mans, tak sme, dúfam, nesklamali a urobili sme Slovensku dobrú reklamu," zhodnotil v tlačovej správe Konôpka po svojom šiestom štarte v Le Mans.