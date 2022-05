Trabzonspor cez víkend oslavoval titul, Hamšík: Neuveriteľný pocit

Trabzon 16. mája (TASR) - Futbalisti tureckého Trabzonsporu prevzali v sobotu pohár pre víťaza tamojšej najvyššej súťaže. Pre klub, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Marek Hamšík, je to prvý ligový titul po 38 rokoch.



"Absolvovali sme nezabudnuteľnú oslavu. Najprv triumfálna jazda na lodi a večer na našom štadióne slávnostné odovzdávanie trofeje. Bol to jeden z najpamätnejších dní v mojej kariére. Čakal som naň dlho," uviedol pre svoju oficiálnu webstránku Hamšík, ktorý mal pri príchode na pódium okolo pása slovenskú vlajku. "Som hrdý Slovák. Vždy to tak bolo, je a bude. Slovenská zástava nemohla chýbať pri oslavách," poznamenal 34-ročný futbalista.



V nedeľu absolvoval Trabzonspor predposledný zápas sezóny proti Altayu Izmir (2:1), "domáci" doň nastúpili v špeciálnych majstrovských dresoch. Duel sa pre zlý stav ihriska v Trabzone síce konal na olympijskom štadióne v Istanbule, no čerstvých majstrov prišlo napriek tomu podporiť veľké množstvo ich fanúšikov.



"Už po prvých zápasoch v drese Trabzonsporu som cítil, že tím má silu, všetko klape a môžeme dosiahnuť cieľ - získať po 38 rokoch majstrovský titul. Išli sme krok po kroku, boli sme najlepší a zaslúžene sme skončili na prvom mieste. Byť šampión je neuveriteľný pocit nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu," dodal Hamšík.