Trabzonspor mieri za titulom, Hamšíkovi po zranení aplaudovali

Trabzon 14. februára (TASR) - Futbalisti Trabzonsporu uspeli v nedeľnom šlágri tureckej ligy a priblížili sa k zisku titulu. Po domácom víťazstve 2:1 nad Konyasporom majú na čele tabuľky už 12-bodový náskok, pričom ich priamy konkurent odohral o zápas menej. K triumfu nad druhým tímom súťaže prispel aj slovenský reprezentačný kapitán Marek Hamšík, ktorý sa po takmer mesačnej prestávke zavinenej zranením lýtka vrátil na ihrisko.



Štyridsaťtisíc divákov ho v 71. minúte privítalo obrovskými ováciami. "Som rád, že som späť. No na prvom mieste je víťazstvo nášho družstva, uspeli sme v šesťbodovom zápase. Sme neskutočne šťastní a spokojní za výhru. Vládne obrovská spokojnosť, že sme zdolali priameho konkurenta o majstrovský titul. Ale nesmieme poľaviť, ešte nemáme nič vyhraté, musí byť plná koncentrácia do ďalších zápasov. Dokedy to nebude matematické isté, tak musíme sa maximálne pripraviť na každý duel. Tak, ako to bolo v tomto zápase,” povedal Hamšík pre svoj oficiálny web.



Tridsaťštyriročný stredopoliar vyzdvihol parádnu atmosféru na Medical Park štadióne. "Bola fantastická. Publikum nám dodalo energiu. Dúfam, že takto to bude pri každom zostávajúcom domácom zápase a fanúšikovia nás budú podporovať," dodal Hamšík. Trabzonspor čaká na majstrovský titul od roku 1984.