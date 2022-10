Trabzonspor prehral v Monaku, Manchester United uspel v Nikózii

3. kolo skupinovej fázy EL



A-skupina:



FC Zürich - PSV Eindhoven 1:5 (0:3)



Góly: 87. Okita - 10. a 15. Vertessen, 21. a 55. Gakpo, 35. Simons





C-skupina:



HJK Helsinki - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:1)



Góly: 55. Hetemaj - 10. Tissera





D-skupina:



Malmö FF - 1. FC Union Berlín 0:1 (0:0)



Gól: 68. Becker, ČK: 40.+1 Schäfer (Union)





E-skupina:



Šeriff Tiraspoľ - Real Sociedad San Sebastian 0:2 (0:0)



Góly: 53. Silva, 62. Elustondo, ČK: 61. Kyabou (Šeriff)





Omonia Nikózia - Manchester United 2:3 (1:0)



Góly: 34. Ansarifard, 85. Panagiotou - 53. a 84. Rashford, 63. Martial





F-skupina:



Sturm Graz - Lazio Rím 0:0



ČK: 82. Gazibegovič (Sturm)



H-skupina:



AS Monaco - Trabzonspor AS 3:1 (2:0)



Góly: 14. a 45.+2 Ben Yedder, 55. Disasi - 72. Bakasetas, ČK: 11. Gomez (Trabzonspor)



/M. Hamšík (Trabzonspor) hral do 56. minúty/





Crvena Zvezda Belehrad - Ferencváros Budapešť 4:1 (2:0)



Góly: 27. a 60. Kanga, 34. Mitrovič, 50. Katai - 71. Zachariassen

Bratislava 6. októbra (TASR) - Futbalisti tureckého Trabzonsporu prehrali v 3. kole Európskej ligy na pôde francúzskeho Monaka 1:3. Hostia v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom hrali od 11. minúty oslabení o Maximiliana Gomeza. Uruguajský útočník išiel pod sprchy po hrubom faule.Cristiano Ronaldo z Manchestru United nastúpil od začiatku v dueli na ihrisku Omonie Nikózia. V 9. minúte mal veľkú šancu otvoriť skóre, ale brankár jeho strelu vyrazil. Neskôr domácich zachránilo brvno po strele Bruna Fernandesa. Angličania mali prevahu a ďalšiu šancu mal Antony, ale aj jeho veľkú šancu zlikvidoval brankár Fabiano. Cyperčanom potom vyšiel rýchly protiútok, po ktorom Ansarifard otvoril skóre, ale po zmene strán už Manchester svoju hernú prevahu zužitkoval dvakrát zásluhou Marcusa Rashforda a raz Anthonyho Martiala. Omonia ešte v závere znížila po góle Nikolasa Panagiotoua.Holandský PSV Eindhoven rozhodol so svojom triumfe v Zürichu 5:1 už v prvom polčase, keď v 21. minúte viedol 3:0. Potom pridali hostia ešte dva góly, domáci v závere už len skorigovali hladkú prehru.Zápas v D-skupine medzi Malmö FF a 1. FC Union Berlín narušili fanúšikovia hostí, ktorí v 60. minúte zahádzali ihrisko svetlicami a arbitri duel prerušili. Po zhruba 15-minútovej pauze hostia rozhodli o triumfe zásluhou Sheralda Beckera napriek tomu, že hrali od 45. minúty bez vylúčeného Andrasa Schäfera.