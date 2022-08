Tradícia Slovak Floorball Cupu obnovili, Iron Marmots víťazmi Pro muži

Bratislava 15. augusta (TASR) - Po dvoch covidom zrušených ročníkoch sa cez víkend obnovila tradícia najväčšieho medzinárodného florbalového turnaja na Slovensku s názvom Slovak Floorball Cup. V Bratislave sa konal jeho piaty ročník, pričom v hlavnej kategórii Pro muži triumfoval tím Iron Marmots. V čisto švajčiarskom finále zdolal Regazzi Verbano 4:1 a premiérovo získal zlato z podujatia. Bronz si vybojoval český tím Bulldogs Brno, ktorý si v zápase o 3. miesto poradil so Snipers Bratislava 4:0.



Tímy bojovali v štyroch kategóriách. Ženskú časť ovládol slovenský Fram Ladies Team. Ten síce na ligovej scéne nefiguruje, no každoročne sa predstavuje na letných turnajoch v zostave s reprezentantkami a hviezdami domácej ligy. Vo finále zdolal nováčika najvyššej súťaže Harvard Partizánske 3:2. Bronz putuje do Maďarska zásluhou družstva Phoenix Fireball.



Juniorský turnaj vyhral pražský tím Black Angels, ktorý s plným počtom bodov ovládol základnú časť a nezakopol ani v play off. Striebro si vybojovali Snipers Bratislava, bronz T.B.C. Kralův Dvůr. Najpočetnejšou kategóriou bola trieda muži open, ktorej šampiónom sa stal domáci turnajový výber Maskantje Juniors 00.



Na 5. ročníku podujatia sa zúčastnilo dovedna 48 tímov a odohralo sa 130 zápasov. Dejiskom bola Hala Slovenského zväzu hádzanej a Dom športu. Turnaj prebehol pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov.