Tradičná severská kombinácia je na ZOH v ohrození, ženy sa nedočkali
Pre severskú kombináciu môžu hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo znamenať olympijskú derniéru.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) – Pre severskú kombináciu môžu hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo znamenať olympijskú derniéru. Tradičnému odvetviu, ktoré v programe ZOH nechýba od premiérovej edície v roku 1924, hrozí vyradenie z programu. Dôvodom je nízka sledovanosť a úzky počet krajín, ktoré bojujú o cenné kovy. V Taliansku rozdajú v športe, ktorý v sebe spája skoky a beh na lyžiach, opäť tri kolekcie medailí.
Severská kombinácia zostáva naďalej jediným odvetvím na ZOH, ktorý nemá ženské zastúpenie. Riadiaci orgán severskej kombinácie FIS už dvakrát odporučil Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV), aby boli ženské súťaže zaradené do programu hier, ale ten to odmietol. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že už samotný šport je v ohrození. Po ZOH 2022 uviedol, že severská kombinácia mala zo všetkých športov „zďaleka najnižšiu sledovanosť.“ MOV tiež poukázal na nedostatočnú konkurenciu mimo tradičných veľmocí a svoje tvrdenie podložil štatistikou - na predchádzajúcich troch zimných olympiádach si 27 medailí rozdelili iba športovci zo štyroch národných olympijských výborov - Nórska, Nemecka, Rakúska a Japonska.
Medzinárodný olympijský výbor mal už minulý rok rozhodnúť, či bude tento šport súčasťou hier aj vo francúzskych Alpách v roku 2030, ale verdikt zatiaľ odložil. Športový riaditeľ MOV Pierre Ducrey v tejto súvislosti pre DPA povedal: „Uvedomujeme si výzvy, ktoré sú pred severskou kombináciou, a to aj v jej ženskej vetve. Informácie a čísla z nadchádzajúcich hier v Miláne a Cortine vyhodnotíme a potom budeme informovať o našom rozhodnutí.“
Počet združenárov sa v porovnaní s predošlými hrami v Pekingu znížil. Namiesto vtedajších 55 ich bude teraz štartovať iba 36 zo sedemnástich krajín. Každá krajina mohla do nominácie zaradiť maximálne troch svojich reprezentantov. Dejiskom súťaži v severskej kombinácie bude údolie Val di Fiemme - skokanská časť na mostíkoch v Predazze a bežecká na štadióne v stredisku Tesero. K dvom tradičným individuálnym súťažiam na strednom a veľkom mostíku pribudla nová disciplína - tímšprint. Ten pôjdu iba dvaja pretekári a nahradil súťaž družstiev, kde štartovali štyria kombinátori za jednu krajinu.
Na šiestej olympiáde za sebou nebude mať v severskej kombinácii svoje zastúpenie Slovensko. Naposledy sa slovenský združenár predstavil pod piatimi kruhmi ešte v Salt Lake City 2002, keď Michal Pšenko obsadil 38. a 39. miesto. V ére samostatnosti štartovali na ZOH iba štyria Slováci, historicky najlepšie umiestnenie dosiahol Michal Giacko 26. priečkou na hrách v Lillehammeri 1994. V tímovej súťaži sa Slovensko nikdy nepredstavilo.
Samotná disciplína má hlboké historické korene. Vznikla koncom 19. storočia v Nórsku ako test všestrannosti vojakov a v olympijskom programe figuruje nepretržite od prvej zimnej olympiády v roku 1924 v Chamonix. V roku 1988 pribudla tímová súťaž a od roku 2010 sa bežecká časť skrátila z 15 na 10 km. Súťažný formát Gundersen spočíva v prepočte bodov zo skokanskej časti na časový odstup v behu, pričom víťazom sa stáva prvý pretekár v cieli.
Historicky najúspešnejšou krajinou olympijskej severskej kombinácie je suverénne Nórsko s 35 medailami (15-12-8). Minulý rok však oznámili koniec svojej kariéry so štyrmi zlatými najúspešnejší kombinátor olympijskej histórie Jörgen Graabak i päťnásobný víťaz celkovej klasifikácie SP a mnohonásobný svetový šampión Jarl Magnus Riiber. Lídrom nórskeho tímu v Taliansku tak bude druhý muž priebežného poradia SP Jens Luraas Oftebro, v pozícii lídra seriálu cestuje na hry Rakúšan Johannes Lamparter a tradične silný tím vyslalo Nemecko s triom Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek a Julian Schmid.
Program severskej kombinácie na ZOH 2026:
11. februára - streda:
10.00/13.45 individuálna súťaž v skokoch na strednom mostíku a v behu na 10 km
17. februára - utorok:
10.00/13.45 individuálna súťaž v skokoch na veľkom mostíku a v behu na 10 km
19. februára - štvrtok:
10.00/14.00 tímšprint v skokoch na veľkom mostíku a v behu na 2x7,5 km
