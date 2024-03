Tradičné veslárske preteky bez tradičnej oslavy: Temža je znečistená

Londýn 28. marca (TASR) - Tradičné preteky univerzitných osemveslíc budú tento rok bez tradičnej oslavy, pri ktorej hodí víťazná posádka svojho kapitána do Temže. Veslárov Oxfordu a Cambridgu totiž pred sobotnými pretekmi upozornili, že voda v rieke je príliš znečistená a nemajú do nej vstupovať.



Ako informoval Telegraph, vo vode sa vyskytuje veľké množstvo baktérie E. coli, ktorá podľa Agentúry pre životné prostredie až desaťkrát prekračuje hornú hranicu vhodnú pre kúpanie. Úrady preto upozornili posádky, aby do rieky nevstupovali, zakryli si rany, odreniny a pľuzgiere nepremokavým materiálom, dávali pozor, aby neprehltli vodu a po pretekoch sa poriadne umyli.



Britská veslárska federácia už vlani informovala, že dostala vyšší počet hlásení o chorobách medzi veslármi. Väčšina baktérií E. coli je neškodná, alebo spôsobuje relatívne krátke zažívacie problémy. Niektoré kmene však môžu spôsobiť vážne žalúdočné problémy, kŕče, hnačky a zvracanie.



Testy vody pred pretekmi vykonala spolu s veslárskym klubom Fulhamu charitatívna organizácia River Action, ktorá informovala, že za znečistenie môže vypúšťanie odpadových vôd do Temže. Očakáva sa, že údaje zo stredy ukážu, že úniky odpadových vôd dosiahli za posledný rok historické maximum, a to aj v dôsledku zvýšeného monitorovania a vlhkého počasia.



"Je to tragická situácia, keď musia elitným športovcom vydať zdravotné usmernenia pred historickými pretekmi na rieke hlavného mesta. V záujme bezpečnosti užívateľov riek na celom svete sa veslári, komunity a ochrancovia prírody spájajú a žiadajú vlády, aby presadzovali zákony a stíhali znečisťovateľov," povedal James Wallace, výkonný riaditeľ River Action.