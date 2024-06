Traeen triumfoval v 4. etape Okolo Švajčiarska, žltý dres má Yates

Okolo Švajčiarska



výsledky 4. etapy (Rüschlikon - Gotthardpass, 171 km):



1. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) 4:10:21 h,

2. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +23 s,

3. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl - Trek),

4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) obaja +48,

5. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +1:00 min,

6. Oscar Onley (V. Brit./dsm-firmenich PostNL),

7. Enric Mas (Šp./Movistar),

8. Felix Gall (Rak./AG2R - La Mondiale),

9. Cian Uijtdebroeks (Belg./Visma - Lease a Bike),

10. Matthew Riccitello (USA/Israel - Premier Tech) všetci +1:27





priebežné poradie po 4. etape:



1. Yates 11:50:08 h,

2. Skjelmose +26 s,

3. Almeida +30,

4. Bernal +49,

5. Wilco Kelderman (Hol./Visma - Lease a Bike) +1:15 min,

6. Mas +1:17

Gotthardpass 12. júna (TASR) - Nórsky cyklista Torstein Traeen zvíťazil v 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu Bahrain Victorious sa presadil v závere 171 km dlhej trasy vedúcej zo Rüschlikonu do Gotthardpassu. Prvú zo série etáp s horským profilom zvládol za 4:10:21 h. Druhý skončil s mankom 23 sekúnd Brit Adam Yates (SAE Team Emirates), ktorý si zároveň obliekol aj žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie. Tretí v etape skončil Mattias Skjelmose z Dánska (Lidl - Trek), ktorý zaostáva v celkovom poradí za Yatesom o 26 sekúnd.Štvrtý deň sa niesol v znamení príchodu do hôr. Pretekárov čakala prvá z maratónu piatich horských etáp s dojazdom na vrchole. Prvou z nich bola najjednoduchšia s rovinatým profilom, no jazdcov v záverečných 23 kilometroch preveril horský priesmyk Gotthardpass. Do úniku sa dostalo niekoľko pretekárov, napokon bol však najšťastnejší v koncovke Traeen, ktorý sa osamostatnil na čele a napriek tomu, že na kockovej ceste cez priesmyk mu dochádzali sily, svoj dostatočný náskok si postrážil.Vo štvrtok je na programe 149 km dlhá horská etapa so štartom v Ambri a cieľ má v Cari.