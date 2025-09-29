Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA NA FUTBALE: Talentovaný brankár zomrel po zrážke so súperom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Brankár utrpel ťažké poranenie hlavy a mozgu a opakovane mu zlyhalo srdce.

Autor TASR
Santander 29. septembra (TASR) - Devätnásťročný futbalový brankár Raul Ramirez bol v Španielsku vyhlásený za mozgovo mŕtveho dva dni po zrážke so súperom počas zápasu piatej ligy. Jeho rodina sa rozhodla darovať orgány, aby pomohla ľuďom v núdzi. Informoval o tom Futbalový zväz regiónu Kantábria (RFCF).

Tragická udalosť sa odohrala v sobotu počas zápasu piatej ligy medzi Ramirezovým Clubom Deportivo Colindres a SD Revilla. Podľa miestnych médií došlo k incidentu bez zavinenia niektorej zo strán. Španielsky brankár utrpel ťažké poranenie hlavy a mozgu a opakovane mu zlyhalo srdce. Zápas bol prerušený za stavu 1:0 pre domáci tím.

Zraneného hráča previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice Valdecilla v meste Santander, no napriek snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť.

Na počesť zosnulého gólmana boli v celom regióne Kantábria vyhlásené tri dni smútku. „Bol to mladý muž plný života, plný snov a budúcnosti,“ uviedla regionálna prezidentka Maria Jose Saenzová de Buruagaová podľa agentúry DPA. Vyjadrila sústrasť rodine, priateľom a celej futbalovej komunite Kantábrie.
