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TRAGÉDIA NA OSLAVÁCH POSTUPU FRANCÚZSKA: Dievča prešiel traktor

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vodiča traktora zadržala polícia, ďalšieho mladého človeka, ktorý tragédiu videl, previezli do nemocnice v šoku.

Autor TASR
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Paríž 10. júla (TASR) - Sedemnásťročné dievča zahynulo vo Francúzsku počas osláv postupu tamojšej futbalovej reprezentácie do semifinále majstrovstiev sveta. Podľa rozhlasovej stanice Europe 1 sa nešťastie stalo po štvrťfinálovom víťazstve Francúzska 2:0 nad Marokom.

Dievča podľa záchranných zložiek vyliezlo na traktor, z ktorého následne spadlo a vozidlo ho prešlo. Vodiča traktora zadržala polícia, ďalšieho mladého človeka, ktorý tragédiu videl, previezli do nemocnice v šoku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá.

Francúzske úrady pred duelom posilnili bezpečnostné opatrenia najmä v Paríži. Napriek obavám z možných nepokojov po zápase, keďže vo Francúzsku žije viac ako dva milióny Maročanov a ľudí marockého pôvodu, označili tamojšie médiá oslavy za prevažne pokojné. Televízia RMC Sport informovala, že v širšom regióne Paríža polícia zadržala desať osôb pre rôzne priestupky.
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