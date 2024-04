Tragédia na štadióne z roku 1989 si vyžiadala viac ako 90 životov

Sheffield/Bratislava 14. apríla (TASR) - V pondelok 15. apríla uplynie 35 rokov ako na futbalovom štadióne Hillsborough v Sheffielde zahynulo viac ako 90 fanúšikov FC Liverpool. Jedna z najväčších tragédií v dejinách športu sa odohrala 15. apríla 1989 počas semifinálového zápasu Anglického pohára (FA Cup) medzi FC Liverpool a Nottingham Forest.



Situácia na vypredanom štadióne Hillsborough v Sheffielde nadobudla nekontrolovaný priebeh po tom, čo polícia vpustila na tribúnu ďalších niekoľko tisíc fanúšikov FC Liverpool. V už plne obsadenom sektore priaznivcov "The Reds", oddelenom od ihriska trojmetrovou ohradou a z bokov železným zábradlím, vypukla panika. Prílev nových fanúšikov totiž natlačil už prítomných priaznivcov na ohradu v dôsledku čoho zadusením či ušliapaním zahynulo viac ako 90 fanúšikov Liverpoolu a ďalších viac ako 700 utrpelo zranenie, z toho približne 170 ťažké.



V deň tragédie zomrelo 94 ľudí. O štyri dni neskôr podľahol zraneniam 14-ročný Lee Nicol a v marci 1993 po štyroch rokoch v kóme zomrel Tony Bland, ktorý mal v deň nešťastia 18 rokov. V júli 2021 zomrel na následky tragédie Andre Dewine, ktorý sa tak stal 97 obeťou. Ten utrpel vážne život obmedzujúce zranenia a klub FC Liverpool ho zaradil medzi obete tragédie.



Semifinálový zápas prerušili a futbalový trávnik sa zmenil na improvizované obväzište zranených futbalových priaznivcov. Po tragédii došlo k veľkej kritike britskej polície, ale upozorňovalo sa aj na nedostatočné bezpečnostné opatrenia na futbalovom štadióne. Mreže, ohrady či zábradlia, ktoré mali zabrániť stretu medzi súperiacim fanúšikmi, sa ukázali ako životunebezpečné.



Nešťastie postupne viedlo k prijatiu rozsiahlych bezpečnostných opatrení na futbalových štadiónoch v celom Spojenom kráľovstve. Semifinálový zápas medzi FC Liverpool a Nottingham Forest sa napokon odohral 7. mája 1989 na Old Trafforde v Manchestri.



Britská vláda sa 6. decembra 2023 ospravedlnila rodinám 97 futbalových fanúšikov FC Liverpool. Zároveň oznámila, že sa chystá zaviesť opatrenia, aby v prípade podobnej situácie nedochádzalo k nezákonnostiam vo vyšetrovaní a k prekrúcaniu faktov. Takzvaná "Hillsboroughská charta" by zaviazala verejné orgány vrátane polície, aby hovorili pravdu a proaktívne spolupracovali pri oficiálnych vyšetrovaniach v prípadoch verejných katastrof.



Obvinenia vyplynuli z dvoch separátnych vyšetrovaní, ktoré skúmali príčiny tragédie (15 obvinených) i následné marenie výkonu spravodlivosti v dôsledku údajného zakrývania zo strany polície (8 obvinených). Vyšetrovanie prípadu obnovili v roku 2012, keď zrušili pôvodný verdikt súdu, podľa ktorého prišli fanúšikovia o život nešťastnou náhodou. Predchádzal tomu masívny tlak a kampane zo strany príbuzných obetí. Porota v severozápadnom anglickom meste Warrington napokon 26. apríla 2016 rozhodla, že fanúšikovia boli "nezákonne zabití" v dôsledku chýb polície a záchranných zložiek.