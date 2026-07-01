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TRAGÉDIA: Traja ľudia zomreli počas masových osláv v Mexiku
Primátorka mesta Mexico City Clara Brugadaová informovala, že záchranné zložky vyrazili na miesto okamžite po nahlásení troch osôb v bezvedomí, no po príchode už mohli len konštatovať smrť.
Autor TASR
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Mexiko 1. júla (TASR) - Počas masových osláv postupu mexickej futbalovej reprezentácie do osemfinále majstrovstiev sveta zahynuli v centre krajiny traja ľudia. Podľa tamojších zdravotníckych úradov zomreli na udusenie.
Dve ženy a jedného muža našli v bezvedomí na uliciach v okolí ikonického Pamätníka Anjela nezávislosti, kde sa po víťazstve Mexika nad Ekvádorom 2:0 v šestnásťfinále MS v noci na stredu zhromaždili tisíce fanúšikov. Sekretariát zdravotníctva v Mexiku na sociálnej sieti podľa agentúry AP uviedol, že obete mali 48, 44 a 19 rokov. Ich totožnosť nezverejnil a neposkytol ani ďalšie podrobnosti o okolnostiach úmrtí.
Primátorka mesta Mexico City Clara Brugadaová informovala, že záchranné zložky vyrazili na miesto okamžite po nahlásení troch osôb v bezvedomí, no po príchode už mohli len konštatovať smrť. Zároveň vyzvala verejnosť, aby oslavy prebiehali „zodpovedne, opatrne a s ohľaduplnosťou“. Brugadaová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach uviedla, že v uliciach oslavovalo približne milión ľudí. Obyvateľov preto vyzvala, aby už nesmerovali do centra mesta. Namiesto toho ich pozvala na koncert populárnej skupiny vo východnej časti metropoly.
Dve ženy a jedného muža našli v bezvedomí na uliciach v okolí ikonického Pamätníka Anjela nezávislosti, kde sa po víťazstve Mexika nad Ekvádorom 2:0 v šestnásťfinále MS v noci na stredu zhromaždili tisíce fanúšikov. Sekretariát zdravotníctva v Mexiku na sociálnej sieti podľa agentúry AP uviedol, že obete mali 48, 44 a 19 rokov. Ich totožnosť nezverejnil a neposkytol ani ďalšie podrobnosti o okolnostiach úmrtí.
Primátorka mesta Mexico City Clara Brugadaová informovala, že záchranné zložky vyrazili na miesto okamžite po nahlásení troch osôb v bezvedomí, no po príchode už mohli len konštatovať smrť. Zároveň vyzvala verejnosť, aby oslavy prebiehali „zodpovedne, opatrne a s ohľaduplnosťou“. Brugadaová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach uviedla, že v uliciach oslavovalo približne milión ľudí. Obyvateľov preto vyzvala, aby už nesmerovali do centra mesta. Namiesto toho ich pozvala na koncert populárnej skupiny vo východnej časti metropoly.