TRAGÉDIA: V Anglicku zomrel 22-ročný futbalista, zlyhalo mu srdce

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Raman Sidhu hral za klub Hashtag United.

Autor TASR
Londýn 6. októbra (TASR) - Iba 22-ročný anglický futbalista Raman Sidhu z tímu Hashtag United zomrel pred zápasom na zástavu srdca. Podľa vyhlásenia klubu sa napriek viac ako dvojhodinovému úsiliu lekárov a záchranárov nepodarilo mladému hráčovi zachrániť život. Informoval o tom denník The Sun.

Hashtag United je klub, ktorý založil v roku 2016 futbalový bloger a YouTuber Spencer Owen. Tento tím začínal ako mediálny projekt na známej video platforme ale nakoniec sa stal plnohodnotným klubom a získal si uznanie v rámci anglického futbalového systému. V súčasnosti pôsobí v ôsmej najvyššej súťaži v Anglicku. „Napriek maximálnemu úsiliu záchranárov, ktorí neúnavne pracovali viac ako dve hodiny, Raman žiaľ zomrel. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine, spoluhráčom a všetkým, ktorí ho poznali,“ uviedol klub vo vyhlásení.
