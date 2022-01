Tragédiu v Yaoundé spôsobil masívny nával fanúšikov bez vstupeniek

Yaoundé 29. januára (TASR) - Pondelkovú tragédiu na Africkom pohári národov (APN) v Kamerune spôsobil masívny nával futbalových fanúšikov bez vstupeniek, ktorí prišli neskoro na osemfinálový duel domácej reprezentácie s Komorami (2:1). Uviedli to kamerunskí predstavitelia na základe doterajšieho vyšetrovania udalosti. Pri tlačenici na štadióne na predmestí hlavného mesta Yaoundé zahynulo osem ľudí a ďalších 38 utrpelo zranenia.



Podľa vyšetrovateľov sa snažilo prebiť na tribúny množstvo fanúšikov, ktorí chceli obísť bezpečnostné kontroly. Kamerunský minister športu Narcisse Mouelle Kombi na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že vyšetrovanie tragédie ešte nie je ukončené, no prezradil niektoré detaily. Podľa neho sa na zápas snažilo dostať približne 60.000 ľudí, no pre protipandemické opatrenia bola kapacita štadióna limitovaná na 48.000 osôb. Organizátori stanovili, že na stretnutia pustia iba fanúšikov zaočkovaných proti COVID-19, ktorí budú mať navyše negatívny test. No mnohí priaznivci nesplnili kritériá a tak sa rozhodli silovým spôsobom dostať na štadión, uviedol Kombi. Miestne televízne stanice priniesli zábery, ako viacerí fanúšikovia preliezali bezpečnostné bariéry.



Podľa svedkov organizátori na štadióne zatvorili vstupné brány a prestali púšťať ľudí dovnútra. Usporiadatelia predtým nasmerovali dav fanúšikov k bráne, ktorá bola zatvorená, čím spôsobili tlačenicu. Mnohí priaznivci dorazili na zápas neskoro, lebo predtým sledovali v televízii predchádzajúce stretnutie.



Pre nízku účasť fanúšikov na novovybudovaných štadiónoch v počiatočnej fáze turnaja sa kamerunské úrady pokúšali zvýšiť návštevnosť bezplatným vstupom či organizovaním ich prepravy.



Po tragédii preložili sobotný štvrťfinálový duel Kamerunu s Gambiou na štadión do Doualy, pričom vláda nariadila, aby na bezpečnosť dohliadalo extra 250 policajtov. Vedenie kamerunskej reprezentácie vyjadrilo sústrasť rodinám obetí. Kapitán mužstva Vincent Aboubakar poprosil fanúšikov, aby boli viac "opatrní a zodpovední". Pozostalým kondolovala aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).