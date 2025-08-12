< sekcia Šport
TRAGICKÁ NEHODA: Vo veku 19 rokov zomrel kmeňový hráč Dunajskej Stredy
Bol odchovancom klubu zo Žitného ostrova.
Autor TASR
Dunajská Streda 12. augusta (TASR) - Vo veku 19 rokov v pondelok zomrel slovenský futbalista Norbert Szelle. Kmeňový hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal obeťou autonehody.
Szelle bol odchovancom klubu zo Žitného ostrova. Aktuálne bol na hosťovaní v Trsticiach. Informáciu zverejnil účastník Niké ligy na svojej oficiálnej stránke.
