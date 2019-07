Tragická nehoda v nočnom klube, zranení boli aj účastníci MS

V klube Coyote Ugly oslavovali v čase nehody zisk titulu americké vodné pólistky.

Gwandžu 27. júla (TASR) - Svetový šampionát v plaveckých športoch v juhokórejskom Gwandžu poznačil v noci na sobotu tragický incident, ktorý sa udial v tamojšom nočnom klube. V ňom sa nečakane zrútil strop vstavaného poschodia, pričom nehoda si vyžiadala životy dvoch ľudí. Medzi zranenými bolo aj sedem účastníkov MS.



V klube Coyote Ugly oslavovali v čase nehody zisk titulu americké vodné pólistky. Incident sa udial pred treťou hodinou rannou, v nočnom podniku sa nachádzalo takmer 400 ľudí. Obeťami nehody boli Kórejčania, ktorí podľahli zraneniam po prevoze do nemocnice. Z účastníkov MS boli podľa potvrdených informácií na mieste okrem Američanov aj Austrálčania, Holanďania, Taliani, Brazílčania a športovci z Nového Zélandu. "Vodní pólisti a pólistky oslavovali triumf žien v klube, v ktorom došlo k zrúteniu časti budovy," uviedlo vedenie výpravy USA.



Počas osláv sa zrútilo vstavané poschodie nad barom, ktoré nevydržalo záťaž veľkého množstva ľudí. "Tancovali sme tam a zrazu sme sa prepadli o päť-šesť metrov. Podlaha nám doslova zmizla pod nohami. Potom vznikla panika a všetci sa chceli dostať von," uviedol podľa BBC kapitán novozélandských vodných pólistov Matt Small.



"Väčšina športovcov, ktorá bola prítomná na mieste, sa vrátila bezpečne do dediny. Osem športovcov bolo priamo na mieste nehody, z toho sedem z nich utrpelo ľahké zranenia. Jeden zostáva v starostlivosti lekárov," uviedli predstavitelia organizačného výboru MS. Mená zranených športovcov nezverejnili.



Podľa DPA sa celkovo zranilo 17 osôb, agentúra AFP píše o 16 zranených. K nehode sa v sobotu vyjadrila aj Medzinárodná plavecká federácia. "FINA bola informovaná o nešťastnom incidente, ktorý udial v ranných hodinách v blízkosti dediny športovcov v Gwandžu. Keďže v momente nehody sa na mieste nachádzalo niekoľko účastníkov šampionátu, FINA celú situáciu pozorne monitoruje a aktivuje všetky opatrenia, aby zabezpečila potrebnú zdravotnú starostlivosť a asistenciu. FINA je hlboko zarmútená situáciou a želá čo najskoršie uzdravenie zraneným účastníkom nehody," uvádza FINA vo svojom stanovisku.



Ako informovala agentúra Yonhap, juhokórejská polícia už začala s vyšetrovaním nehody. Podľa tamojších médií mohlo byť zariadenie v bare nainštalované nelegálne. Vstavaný balkón nad barom nevydržal záťaž spôsobenú nadmerným počtom oslavujúcich ľudí. "Všetko bolo v poriadku až do momentu, keď sa podlaha pod našimi nohami prepadla. Každý z nás je z toho otrasený," dodal Small. "Je to hrozná tragédia," komentoval nehodu šéf americkej vodnopólovej reprezentácie Christopher Ramsey.