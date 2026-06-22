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TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 22. júna (TASR) - Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková. V pondelok o tom informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele na pondelok vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností. Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme,“ píše sa v príspevku SLZ.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
„Táto tragédia hlboko zasiahla celú lukostreleckú aj športovú komunitu. Sme z nej veľmi otrasení a stále sa snažíme spracovať to, čo sa stalo. Je to náhla a bolestivá udalosť, na ktorú sa len veľmi ťažko hľadajú slová. Denisa bola stále mladou, ale zato skúsenou a úspešnou lukostrelkyňou. Mala za sebou množstvo reprezentačných vystúpení a hlavne dve účasti na olympijských hrách, minulý rok sa stala víťazkou Svetových hier, čo sú úspechy mimoriadneho významu nielen v rámci slovenského športu, ale aj v medzinárodnom meradle. Na majstrovstvách Európy pred necelým mesiacom obsadila výborné šieste miesto, ktoré je v konkurencii svetovej špičky mimoriadne cenným výsledkom. Jej odchod bude mať veľký dopad na celý náš šport. Pre mnohých mladých lukostrelcov a lukostrelkyne bola vzorom, motiváciou a dôkazom toho, že aj zo Slovenska sa dá presadiť na najvyššej svetovej úrovni,“ uviedol ďalej SLZ na svojej oficiálnej webstránke.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele na pondelok vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností. Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme,“ píše sa v príspevku SLZ.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
„Táto tragédia hlboko zasiahla celú lukostreleckú aj športovú komunitu. Sme z nej veľmi otrasení a stále sa snažíme spracovať to, čo sa stalo. Je to náhla a bolestivá udalosť, na ktorú sa len veľmi ťažko hľadajú slová. Denisa bola stále mladou, ale zato skúsenou a úspešnou lukostrelkyňou. Mala za sebou množstvo reprezentačných vystúpení a hlavne dve účasti na olympijských hrách, minulý rok sa stala víťazkou Svetových hier, čo sú úspechy mimoriadneho významu nielen v rámci slovenského športu, ale aj v medzinárodnom meradle. Na majstrovstvách Európy pred necelým mesiacom obsadila výborné šieste miesto, ktoré je v konkurencii svetovej špičky mimoriadne cenným výsledkom. Jej odchod bude mať veľký dopad na celý náš šport. Pre mnohých mladých lukostrelcov a lukostrelkyne bola vzorom, motiváciou a dôkazom toho, že aj zo Slovenska sa dá presadiť na najvyššej svetovej úrovni,“ uviedol ďalej SLZ na svojej oficiálnej webstránke.