Tragicky zosnulého Jotu pochovali s bratom v rodnom meste Gondomar

Gondomar 5. júla (TASR) - Zosnulého portugalského futbalistu Dioga Jotu pochovali v sobotu v jeho rodnom meste Gondomar neďaleko Porta. Na pohrebe bývalého útočníka FC Liverpool a jeho brata, ktorí vo štvrtok zahynuli pri tragickej autonehode, sa zúčastnili stovky ľudí. Na smútočnom obrade v predvečer pohrebu nechýbal ani portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa, premiér krajiny Luis Montenegro či prezident klubu FC Porto Andre Villas-Boas.



Na sobotný pohreb prišli aj Jotovi kluboví spoluhráči Virgil van Dijk, Andrew Robertson či Alexis Mac Allister. Do Portugalska cestoval i tréner anglického šampióna Arne Slot a na poslednej rozlúčke sa zúčastnili aj bývalí hráči Liverpoolu Jordan Henderson a James Milner. Medzi mnohými osobnosťami boli tréner portugalskej reprezentácie Roberto Martínez a spoluhráči z národného tímu, medzi nimi dvojica z Manchestru City Bernardo Silva a Rúben Dias, či Bruno Fernándes z Manchestru United.



Smrť portugalského reprezentanta a jeho brata vyvolala vlnu emócií v celom futbalovom svete. Liverpool otvoril kondolenčnú knihu a vlajky spustil na pol žrde. Fanúšikovia kládli množstvo kvetov či dresov pred Anfieldom. „Futbal je skutočne v smútku. Diogo bol ikonou talentu, ktorý reprezentuje portugalský futbal,“ citovala agentúra AFP prezidenta tamojšej futbalovej federácie Pedra Proencu.



Portugalské a britské médiá informovali, že Jota išiel autom do severošpanielskeho prístavu Santander, aby sa trajektom dostal do Anglicka. Tam mal v piatok začať prípravu na novú sezónu, pričom na základe lekárskeho odporúčania po nedávnej operácii pľúc vynechal presun lietadlom. Podľa denníka The Sun auto s Jotovcami zišlo z cesty a začalo horieť. Údajnou príčinou nehody mal byť defekt, ktorý dostalo ich auto pri pokuse o predbiehanie iného vozidla.



Jota sa 22. júna tohto roka oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Rute Cardosovou, s ktoru vychovávali tri malé deti. Len pár hodín pred nehodou zverejnil na Instagrame video z ich svadby.