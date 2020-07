Traja členovia ČR 20 mali pozitívne testy po zápasoch so Slovenskom

Bratislava 28. júla (TASR) - Traja členovia českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov mali pozitívne testy na nový koronavírus po trojici prípravných zápasov so slovenskou "dvadsiatkou". Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) dostal o prípade informácie z českej strany a momentálne sa situáciou zaoberá. TASR o tom informoval hovorca SZĽH Peter Jánošík.



Nemenovaná trojica mala pozitívne testy po príchode do svojich klubov. Slováci odohrali trojicu prípravných duelov s Českom v Sportcentre Lužánky v Brne v piatok, nedeľu a v pondelok. Zverenci trénera Róberta Petrovického v nich prehrali postupne 2:6, 0:4 a 1:3.