Traja hráči Hradca Králové v karanténe, Budějovice prerušujú prípravu

Praha 25. júla (TASR) - Traja hokejisti Hradca Králové museli po testoch na koronavírus zamieriť do karantény. Český extraligový tím by mal napriek tomu v pondelok začať so spoločnou prípravou na ľade. Tú mal pôvodne odštartovať vo štvrtok, no odložil ju.



"Na základe rozhodnutia riaditeľa Krajskej hygienickej stanice a epidemiológov boli traja hráči umiestnení do karantény. Prípadné ďalšie kroky bude vedenie klubu i naďalej konzultovať s príslušnými orgánmi," uviedol klub z Hradca Králové na svojom webe. V Mountfielde pôsobí aj slovenský útočník Lukáš Cingel.



Prípravu na novú sezónu v piatok prerušil nováčik českej extraligy Motor České Budějovice, ktorý si po siedmich rokoch vybojoval návrat medzi elitu. Jeden z členov mužstva mal podľa klubového webu pozitívny test na COVID-19. Všetci hráči, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou, musia ísť do 6. augusta preventívne do karantény a budú pre nich zabezpečené testovacie odbery. V nasledujúcich dňoch bude klub všetky kroky konzultovať s Krajskou hygienickou stanicou Juhočeského kraja.



České Budějovice začali s prípravou na ľade v pondelok so 40 hráčmi. Súčasťou A-tímu sú aj dvaja slovenskí legionári - brankár Marek Čiliak a obranca René Vydarený.