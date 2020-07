Traja hráči Karvinej mali pozitívny test na koronavírus

Karviná 2. júla (TASR) - Traja futbalisti MFK Karviná mali pozitívny test na koronavírus. Nemenovaní hráči putovali do štrnásťdňovej karantény, zvyšok mužstva strávi v izolácii päť dní, potom všetci absolvujú testy. Informoval o tom portál iSport.cz.



Situácia v Karvinej môže skomplikovať zvyšok najvyššej českej súťaže. Podľa webu iDnes.cz môže zhoršenie epidemiologickej situácie vyústiť k predčasnému ukončeniu ročníka. V takom prípade by nevyhlásili majstra ani zostupujúceho. Najviac by na to doplatila Slavia Praha, ktorá už získala titul, ale v prípade zrušenia sezóny by oň prišla.



Karviná figuruje v skupine o záchranu a v tabuľke je na štvrtom mieste. V prípade ukončenia sezóny by prichádzala do úvahy aj možnosť separátneho pokračovania nadstavby o titul, to by však museli odhlasovať kluby na Ligovom grémiu.