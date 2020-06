Traja hráči Paríža St. Germain mali koronavírus

Paríž 24. júna (TASR) - Traja hráči a jeden člen realizačného tímu futbalového Paríža St. Germain sa nakazili novým koronavírusom. Všetci sú už momentálne zdraví, informoval francúzsky klub.



Mená hráčov klub nezverejnil. Všetci mali pozitívny test ešte počas obdobia, keď vo Francúzsku platili prísne karanténne opatrenia a neboli medzi sebou navzájom v kontakte. "V tejto chvíli už nie sú infekční a môžu pokračovať v tréningovom procese," uviedli predstavitelia PSG. Klub by mal ešte odohrať dva finálové duely v domácich pohároch a prebojoval sa do štvrťfinále Ligy majstrov, pripomenula agentúra AP.



Paríž St. Germain získal v nedokončenej sezóne Ligue 1 titul. Súťaž predčasne ukončili 28. apríla po odohratí 28 kôl. Na posledných dvoch miestach tabuľky skončili Amiens a Toulouse a valné zhromaždenie riadiaceho orgánu najvyššej francúzskej súťaže v utorok potvrdilo ich zostup do druhej ligy.