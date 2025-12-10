< sekcia Šport
Traja Rusi a šiesti Bielorusi získali neutrálny štatút na ZOH
Ich návrat po vyradení Ruska a Bieloruska by sa mal udiať o pár dní vo švajčiarskom Davose, kde sa uskutoční podujatie Svetového pohára v behu na lyžiach.
Autor TASR
Ženeva 10. decembra (TASR) - Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) umožnila trom lyžiarom z Ruska a šiestim z Bieloruska súťažiť v kvalifikačných podujatiach na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Medzi deviatkou športovcov sa nachádzajú aj bývalí olympijskí šampióni, resp. majstri sveta.
Ich návrat po vyradení Ruska a Bieloruska by sa mal udiať o pár dní vo švajčiarskom Davose, kde sa uskutoční podujatie Svetového pohára v behu na lyžiach. Bývalý juniorský majster sveta Savelij Korostelev na svojich účtoch na sociálnych sieťach zverejnil správu o „svojom debute tento víkend“.
FIS v stredu oznámila, že uznala žiadosť deviatim lyžiarom, umožnila im štartovať ako neutrálnym športovcom a dovolila im vrátiť sa do súťažného diania prvýkrát od februára 2022. Neinformovala, či niektoré zo žiadostí zamietla. Ruská lyžiarska federácia pre tamojšiu agentúru TASS uviedla, že šiesti jej športovci žiadali o uznanie neutrálneho statusu.
Predtým, ako budú môcť dostať kvalifikovaní športovci pozvánku na ZOH 2026, ktoré sa začnú 6. februára, musia prejsť ďalším stupňom preverovania Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Podľa pokynov MOV pre športové organizácie sú naďalej ruskí športovci vylúčení z tímových súťaží. Športovci, ktorí chcú štartovať individuálne s neutrálnym statusom bez akýchkoľvek symbolov národnej identity, nesmú verejne podporovať vojnu a nemôžu mať ani žiadne väzby na vojenské alebo štátne bezpečnostné zložky, pripomenula agentúra AP.
