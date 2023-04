Traja Slováci by sa mohli predstaviť v 1. kole play off NHL

Ilustračná snímka. Foto: TASR



dvojice 1. kola play off /série na 4 víťazné zápasy, dátumy sú v SELČ/:



Východná konferencia



Boston - Florida (18., 20., 22. a 23.4., prípadné ďalšie zápasy 26., 28. a 30.4.)



Toronto - Tampa Bay /ČERNÁK/ (19., 21., 23. a 25.4., prípadné ďalšie zápasy 27.4., 29.4. a 1.5.)



Carolina - NY Islanders (18., 20., 22. a 23.4., prípadné ďalšie zápasy 26., 28. a 30.4.)



New Jersey /TATAR/ - NY Rangers /HALÁK/ (19., 21., 23. a 25.4., prípadné ďalšie zápasy 27.4., 29.4. a 1.5.)



Západná konferencia



Vegas - Winnipeg (19., 21., 22. a 25.4., prípadné ďalšie zápasy 27.4., 29.4. a 1.5.)



Edmonton - Los Angeles (18., 20., 22. a 24.4., prípadné ďalšie zápasy 26., 28. a 30.4.)



Colorado - Seattle (19., 21., 23. a 25.4., prípadné ďalšie zápasy 27.4., 29.4. a 1.5.)



Dallas - Minnesota (18., 20., 22. a 24.4., prípadné ďalšie zápasy 26., 28. a 30.4.)









New York 16. apríla (TASR) - Traja slovenskí hokejisti by sa mohli predstaviť v 1. kole play off NHL, ktoré štartuje úvodnými štyrmi zápasmi v noci na utorok SELČ. Vlaňajší finalista z Tampy Bay s obrancom Erikom Černákom nastúpi v repríze minuloročného štvrťfinále Východnej konferencie proti Torontu a New Jersey s Tomášom Tatarom čaká rival New York Rangers, ktorého brankárskou dvojkou je Jaroslav Halák. Colorado začne cestu za obhajobou Stanleyho pohára proti Seattlu, ktorý sa vo svojej druhej profiligovej sezóne premiérovo prebojoval do vyraďovačky.Toronto čaká osudový súper, s Tampou sa stretol aj vlani a nakoniec prehral po napínavej sedemzápasovej sérii. Maple Leafs chcú konečne prekročiť svoj tieň, na úvodnej prekážke v play off vypadli šesťkrát za sebou. Ak by mužstvo vedené Austonom Matthewsom, Mitchom Marnerom, Williamom Nylanderom či Johnom Tavaresom opäť zlyhalo, čaká ho zrejme prestavba, podľa zámorských expertov by to bol zrejme aj koniec pre generálneho manažéra Kylea Dubasa. Tím sa bude v bránke spoliehať na Iľju Samsonova, podľa neho má Toronto "najlepšie mužstvo v lige".vyhlásil sebavedomo ruský brankár.však stojí v ceste zdatný protivník, Tampa je finalista uplynulých troch sezón, pričom v rokoch 2020 a 2021 dobyla Stanley Cup. Nikita Kučerov, Steven Stamkos, Brayden Point, Victor Hedman, Andrej Vasilevskij a aj Erik Černák by radi pridali do vitríny ďalšiu trofej. Černák by sa ziskom tretieho pohára vyrovnal najúspešnejšiemu krajanovi Mariánovi Hossovi, ktorý trikrát triumfoval v drese Chicaga.Devils postúpili do vyraďovacej časti po štvorročnej pauze a iba druhýkrát za 11 rokov. Tím okolo Jacka Hughesa, Nica Hischiera či Dougieho Hamiltona konečne prerazil a smelé ambície má aj v play off. Pred uzávierkou výmen ho ešte posilnil švajčiarsky kanonier Timo Meier, ktorý prišiel zo San Jose. Svoje pevné miesto v útoku má aj Tatar, ktorý bol so 48 bodmi (20+28) siedmy najproduktívnejší hráčv základnej časti a so 41 plusovými bodmi mu patrilo v celej súťaži druhé miesto medzi útočníkmi. Nie je vylúčené, že ak by Devils natiahli svoju púť, v ďalšom priebehu vyraďovačky by mohol dostať šancu v prvom tíme aj 19-ročný obranca Šimon Nemec, ak by jeho Utica vypadla v play off AHL. Rangers chcú po vlaňajšom postupe do konferenčného finále zaútočiť na titul, preto vsadili vabank a pred play off priviedli do tímu za vysoké draftové výbery Vladimira Tarasenka i Patricka Kanea. Halák začne play off na striedačke a šancu zrejme dostane, iba ak zaváha brankárska jednotkaIgor Šesťorkin.Držiteľ Prezidentskej trofeje Boston, ktorý v tejto sezóne lámal jeden rekord za druhým, sa v 1. kole stretne s Floridou. Tá postúpila do play off v poslednej chvíli. Favoriti sú Bruins s kanonierom Davidom Pastrňákom či veteránmi Patriceom Bergeronom a Bradom Marchandom. V základnej časti vyhrali rekordných 65 zápasov a získali rekordných 135 bodov. Panthers vedení Mattom Tkachukom a Aleksandrom Barkovom však skvele gradujú svoju formu a chcú sa postarať o prekvapenie. Počas série by sa im mal vrátiť do zostavy aj center Sam Bennett, ktorý sa zotavuje zo zranenia slabín.Najlepší tím Metropolitnej divízie Carolina nastúpi v úvodnom kole proti NY Islanders. Tí sa vrátili do play off po ročnej prestávke, keď profitovali zo zaváhania Pittsburghu.môžu v prvom zápase počítať už aj s uzdraveným centrom Matthewom Barzalom, ktorý nastúpi v prvom útoku po boku Bo Horvata, posily z Vancouveru.V Západnej konferencii je nasadenou jednotkou Vegas, ktorý si napravil chuť po vlaňajšej prvej a doteraz jedinej absencii v bojoch o Stanleyho pohár. Golden Knights si v 1. kole zmerajú sily s Winnipegom, ktorý si ako posledný zaistil postupovú miestenku na západe. Premiéra v play off čaká Jacka Eichela, elitný americký center predtým v drese Buffala nikdy neokúsil atmosféru vyraďovačky.uviedol pre AP na adresu Eichela trénerBruce Cassidy.poznamenal Eichel.Colorado sa počas sezóny borilo so zraneniami a muselo sa šplhať tabuľkou nahor. Napokon v záverečnú noc základnej časti si zaistilo titul v Centrálnej divízii, keď o bod predstihlo Dallas. Súperom obhajcu titulu bude vlaňajší ligový nováčik Seattle, ktorý si prvýkrát vyskúša boje v play off.zdôraznil pre nhl.com útočník Nathan MacKinnon, ktorý by mal opäť ťahať Avalanche spoločne s Mikkom Rantanenom, Valerijom Ničuškinom a uzdraveným Caleom Makarom. Zlou správou pre tím z Denveru je, že mu v play off nepomôže kapitán Gabriel Landeskog, ktorého stále trápia problémy s kolenom.Dallas, ktorý by rád potvrdil výbornú formu z konca základnej časti, narazí v 1. kole na Minnesotu vedenú Kirillom Kaprizovom. Ten sa už zotavil po zdravotných problémoch a mal by veliť ofenzíve Wild. Zatiaľ však nie je isté, či bude mať Minnesota k dispozícii švédske útočné duo Joel Eriksson Ek a Oscar Sundqvist, obaja už začali po zraneniach s tréningom. Hráči Wild majú veľkú motiváciu, do semifinále konferencie naposledy postúpili v roku 2015. Za Stars nastúpil v základnej časti aj slovenský krídelník Marián Studenič aby ho mohli povolať do prvého tímu, ak jeho Texas vypadne v play off AHL.Edmonton sa bude spoliehať na dvojicu najproduktívnejších hráčov základnej časti, Connor McDavid a Leon Draisaitl vlani dotiahli Oilers až do konferenčného finále. Túžia však po väčšom úspechu, na úvod play off narazia v repríze minuloročného 1. kola na Los Angeles.s veteránmi Anžem Kopitarom a Drewom Doughtym budú chcieť Edmontonu odplatiť vlaňajšie vyradenie, keď dramatická séria dospela až do siedmeho duelu. Otáznik visí nad štartom Kevina Fialu, produktívny útočník Kings vynechal pre zranenie v dolnej časti tela záverečných šesť zápasov základnej časti.