Združenie Transparentná cyklistika žiada odchod Privaru

Bratislava 24. januára (TASR) - Združenie okolo medzinárodného rozhodcu Milana Dvorščíka Transparentná cyklistika obvinilo Slovenský zväz cyklistiky (SZC) z niekoľkých vážnych pochybení. Na piatkovej tlačovej konferencii vytklo porušenie stanov a záujmov zväzu a podozrenie z porušení Zákona o športe. Na základe toho žiada odstúpenie prezidenta SZC Petra Privaru.



"Slovenská cyklistika potrebuje zmenu. S pánom Privarom už nechceme diskutovať, pretože už toho bolo priveľa. Aj keď sme sa rozprávali s členmi, vyjadrili strach sa ozvať. Vieme, že v zväze sú rôzne názory a záujmy, to vždy bolo aj bude, je to normálne, ale ide o komunikáciu. Nedá sa súhlasiť s perzekúciou za opačný názor. Hlavne, keď to ohrozuje celý šport. Chceme, aby v slovenskej cyklistike prišlo k zmene, preto naša skupina vznikla. Môj názor je, že nemáme dostatočnú základňu a o to bude väčšia diera, keď Peter Sagan skončí," uviedol Dovrščík.



Porušenia legislatívy sa mal zväz dopustiť neposkytnutím dokladov ku kontrole obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o. Ide o tri prípady z 31. augusta, 26. septembra a 12. októbra 2017. Zväz zároveň nerešpektoval uznesenie výkonného výboru SZC, za čo dostal pokutu. Tú vyplatil zo sponzorských prostriedkov. Dvorščík poukázal aj na zavádzanie verejnosti v spore SZC s Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI) ohľadne udelenia jeho licencie.



Podľa bývalého člena Kontrolnej a Revíznej komisie SZC Štefana Horvátha zväz pochybil v súdnom konaní vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave. Podanie vykazovalo zásadné chyby, žalobu podal nesprávny subjekt, či nesprávny petit žaloby, ktorá bola tým pádom nevykonateľná aj v prípade víťazstva. Podľa Transparentnej cyklistiky zväz prišiel nielen o štadión v hlavnom meste, ale aj o zmluvnú pokutu 20 miliónov slovenských korún. Pre združenie to potvrdili aj člen Kontrolnej komisie SZC Milan Jurčo a členka Arbitrážnej rady SZC Mariana Fiamová, obaja sa na súdnom konaní osobne zúčastnili.



Podľa skupiny je ďalšia problematická otázka nevyplatenie odmien organizátorom vlaňajších majstrovstiev Slovenska a Česka v Trnave, ktorí dosiaľ nedostali zaplatené. Skupina Transparentná cyklistika tiež poukázala na represívne správanie SZC, ktorý viedol disciplinárne konania voči kritikom Dvorščíkovi, Rastislavovi Zollerovi a Fiamovej, vo všetkých prípadoch obvinenia zamietli.



Transparentná cyklistika spochybnila aj projekt Národného cyklistického centra, ktoré má vyrásť v Orechovej Potôni. Vláda naň vyčlenila 29 miliónov eur do 31. decembra 2023. Skupina vidí riziko v pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve veľkého počtu osôb (viac ako sto, fyzických aj právnických), niektoré časti sú prenajaté tretej strane až do konca roka 2050. Zároveň podľa združenia chýba aktivita smerujúca k príprave projektu.



V nedeľu sa uskutoční Konferencia SZC ako najvyšší orgán zväzu. Či sa na nej zúčastnia aj členovia Transparentnej cyklistiky ešte nie je isté. "Chceme postupovať v zmysle stanov, musím na rovinu priznať, že náš boj je Dávid proti Goliášoví, pretože väčšina klubov je spokojná. Pán Privara spravil aj pozitívne veci, to treba povedať, ale zato sa nedá ignorovať to zlé. Aj my ešte cizelujeme náš postoj, zmenu chceme dosiahnuť legálne. Či sa zúčastníme na nedeľnej Konferencii SZC sa ešte rozhodneme po tejto tlačovej konferencii," dodal Dvorščík.