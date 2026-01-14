Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Traore skončil na lavičke Burkiny Faso po vypadnutí v osemfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šesťdesiatriročný Traore pôsobil na lavičke národného tímu od marca 2024.

Autor TASR
Ouagadougou 14. januára (TASR) - Brama Traore už nie je tréner futbalovej reprezentácie Burkiny Faso. Tamojší zväz (FBF) s ním ukončil spoluprácu po vypadnutí národného tímu v osemfinále Afrického pohára národov v Maroku.

Burkina Faso minulý týždeň v utorok prehrala so svojím západoafrickým rivalom a obhajcom trofeje Pobrežím Slonoviny 0:3. „Rozhodnutie bolo prijaté po výsledkoch, ktoré boli na kontinentálnom turnaji výrazne horšie, ako sa očakávalo,“ uviedol podľa AFP šéf FBF Oumarou Sawadogo, ktorý hovoril o cieli dostať sa aspoň do semifinále.

Šesťdesiatriročný Traore pôsobil na lavičke národného tímu od marca 2024. Spolu s ním skončil aj celý jeho trénerský štáb.
