Traoremu a L. de Jongovi sa skončilo hosťovanie, opúšťajú Barcelonu

Londýn 2. júla (TASR) - Španielsky futbalista Adama Traore sa po skončení hosťovania v FC Barcelona vrátil do Wolverhamptonu Wanderers. Anglický klub o tom informoval na twitteri.



Katalánci mali opciu na kúpu 26-ročného krídelníka za 30 miliónov eur, ktorú sa rozhodli neaktivovať. Za Barcelonu stihol od januára 2022 odohrať 16 zápasov, v ktorých si pripísal štyri asistencie. Jeho zmluva s anglickým klubom platí do 30. júna 2023, prestupová čiastka sa odhaduje na 20 miliónov eur.



Barcelonu po skončení hosťovania opúšťa aj Luuk de Jong. Holandský útočník prišiel na Camp Nou pred minulou sezónou z FC Sevilla. Väčšinou nastupoval ako náhradník, v drese "Barcy" strelil šesť gólov v 21 ligových vystúpeniach. v Seville však pokračovať nebude, vedenie španielskeho klubu v sobotu informovalo, že súhlasilo s prestupom De Jonga do PSV Eindhoven. Tridsaťjedenročný zakončovateľ sa vracia do dobre známeho prostredia, za holandský klub hral už v rokoch 2014 až 2019.