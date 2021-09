FL: Trápenie Dunajskej Stredy pokračuje, Trnava sa drží Slovanu

Dunajská Streda 27. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava pokračujú vo výborných výkonoch, šnúru bez prehry natiahli po nedeli už na sedem zápasov. V šlágri 9. kola Fortuna ligy triumfovali na ihrisku DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 a spolu so Slovanom Bratislava sa na čele tabuľky odpútali od ostatných ligových súperov. Tretí Trenčín stráca na vedúce duo už šesť bodov.



Trnava zažíva skvelý úvod sezóny, okrem prehry v Senici ešte v druhom kole dokázala päťkrát vyhrať a dvakrát remizovať. Vďaka brilantnému výkonu v Dunajskej Strede sa mužstvo bodovo dotiahlo na vedúci Slovan. "Teší nás to, je to pre nás všetkých motivácia do ďalšej práce. Budeme sa snažiť čo najdlhšie biť o toto miesto," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.



Jeho náprotivok Antal Németh sa s mužstvom naďalej trápi. Aj keď sú medzi mužstvami malé bodové rozdiely, DAC figuruje až na ôsmej priečke, čo nekorešponduje s ambíciami klubu. Na otázku, či si je Németh istý svojou pozíciou, odvetil: "V tejto situácii nie je dôležitá moja osoba, ale situácia klubu. Kým budem mať možnosť, budem sa snažiť spraviť maximum pre toto mužstvo. V hráčoch je viac, ako to v posledných zápasoch ukázali. Nič iné ma nezaujíma, len výkony a výsledky tímu."



DAC má za sebou katastrofálny týždeň. Najprv vypadol v Slovnaft Cupe s Komárnom, následne prišiel domáci výprask s Trnavou. "Samozrejme, sme veľmi sklamaní. Najprv vypadnutie z pohára a potom vysoká prehra s Trnavou... Neviem, čo na to povedať. Musíme sa pozbierať ako tím a verím že v ďalšom zápase v piatok to odvrátime a získame tri body," konštatoval stredopoliar Milan Dimun. "Keby sme vedeli, čo robíme zle, napravili by sme to. Ťažko povedať, možno je za tým strata koncentrácie. Trnava sa na nás dobre pripravila, využila slabé stránky. Škoda nevyužitých šancí. Hrali sme dobre, ale chýba nám trochu presnosti, koncentrácie pri zakončení. Verím, že to zlepšíme a odzrkadlí sa to na strelených góloch."



Oveľa spokojnejší bol trnavský kapitán Roman Procházka, podľa ktorého Spartak využil slabšiu formu Dunajskej Stredy. "Skvelý zápas pre nás, tešíme sa. Cítili sme, že máme šancu, že Dunajská Streda nie je v pohode po pohárovom vypadnutí. Chceli sme to využiť. To sa nám podarilo hlavne v prvom polčase, keď sme dali dva góly. Vzadu sme ich skoro do ničoho nepúšťali. Zápas sme s prehľadom uhrali." Trnava má rovnaký počet bodov ako vedúci Slovan, podľa 32-ročného obrancu to však v kabíne príliš neriešia. "Tešíme sa z toho, ale je stále len začiatok sezóny. Pred nami je veľa zápasov. Je to klišé, ale ideme od zápasu k zápasu. Nepozeráme sa na to, čo bude o 2-3 týždne, ale aký bude najbližší zápas. Užívame si víťazstvo a že sme hore v tabuľke."



V derby zápase panovala výborná atmosféra, čo poteší každého hráča. "Kulisa bola fantastická, takéto zápasy je radosť hrať. Treba pochváliť aj fanúšikov DAC, aj našich. Bodaj by bolo viac takýchto zápasov," dodal Procházka.