TRÁPENIE TRENČÍNU POKRAČUJE: Ružomberok porazil Trenčín 1:0

15. kolo Niké ligy:



MFK Ružomberok - AS Trenčín 1:0 (1:0)



Gól: 27. Lavrinčík. Rozhodovali: Kružliak - Jekkel, Štofik, ŽK: Smetana, Chrien, Luterán, Zsigmund - Bariš, 656 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Luterán, Maslo, Gabriel, Selecký (84. Tučný) - Múdry (84. Chobot), Zsigmund - Hladík (64. Šefčík), Lavrinčík, Malý - Chrien (68. Boďa)



Trenčín: Kukučka - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský - Bariš - Gong (86. Akila), Ibrahim, Gajdoš (70. Hollý), Soares - Kupusovič (86. Jude)



Ružomberok 24. novembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v piatkovom zápase 15. kola Niké ligy nad AS Trenčín tesne 1:0 a naplno bodovali po štyroch stretnutiach (0-1-3). Hostia z Trenčína čakajú na ligový triumf už šesť duelov (0-3-3).V úvode boli aktívnejší Trenčania, ktorí sa však znovu trápili v koncovke, čo ich nakoniec stálo zápas. "Ruža" vyslala v prvom polčase len jednu strelu na bránu a tá skončila v sieti, keď po brejku našiel Chrien v strede šestnástky voľného Lavrinčíka a ten otvoril skóre. V 73. minúte dostal loptu do siete aj striedajúci Boďa, no gól pre tesný ofsajd neplatil. Trenčania mali o tri minúty neskôr dve veľké šance, no vyznamenal sa Frühwald. Domáci brankár podržal spoluhráčov aj pri strelách Kupusoviča a Judea a tak sa z výhry tešili Ružomberčania.Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "."Ilija Stolica, tréner Trenčína: "."