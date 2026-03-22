Trápiaci sa 1. FC Kolín prepustil trénera Kwasnioka

Na snímke hlavný tréner Lukas Kwasniok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Kolín nad Rýnom 22. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín sa rozlúčil s hlavným trénerom Lukasom Kwasniokom. Vedenie bundesligistu potvrdilo prepustenie 44-ročného kouča v nedeľu na oficiálnom klubovom webe. Mužstvo dočasne povedie doterajší asistent René Wagner.

Lukas pripravoval tím s veľkou starostlivosťou, napriek zanieteniu však bol badať jasný zostupný trend. Nazbierali sme málo bodov - to je realita,“ povedal pre klubovú webstránku športový riaditeľ 1. FC Kolín Thomas Kessler.

Kolín čaká na výhru v Bundeslige už sedem zápasov. Naposledy v divokom derby remizoval s Borussiou Mönchengladbach 3:3. V tabuľke figuruje na 15. mieste, tesne nad barážovou priečkou. Kolín odohrá ďalší zápas po asociačnom termíne 5. apríla, keď sa predstaví na ihrisku Eintrachtu Frankfurt. Kwasniok prišiel na lavičku 1. FC vlani v lete po pôsobení v druholigovom Paderborne.
