V sobotu sa začína Tour de France, cyklistov čaká 21 etáp

Program 107. ročníka Tour de France:



29. augusta - 1. etapa: Nice - Nice, 170 km - zvlnená



30. augusta - 2. etapa: Nice - Nice, 190 km - stredne horská



31. augusta - 3. etapa: Nice - Sisteron, 198 km - rovinatá



1. septembra - 4. etapa: Sisteron - Orcieres-Merlette, 157 km - kopcovitá s dojazdom do vrchu



2. septembra - 5. etapa: Gap - Privas, 183 km - rovinatá



3. septembra - 6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual, 191 km - kopcovitá s dojazdom do vrchu



4. septembra - 7.etapa: Millau - Lavaur, 168 km - rovinatá



5. septembra - 8. etapa: Cazeres - Loudenvielle, 140 km - horská



6. septembra - 9. etapa: Pau - Laruns, 154 km - horská



7. septembra - Charente-Maritime - 1. voľný deň



8. septembra - 10. etapa: Île d'Oléron - Île de Ré, 170 km - rovinatá



9. septembra - 11. etapa: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167 km - rovinatá



10. septembra - 12. etapa: Chauvigny - Sarran, 218 km - zvlnená



11. septembra - 13. etapa: Châtel-Guyon - Puy Mary, 191 km kopcovitá s dojazdom do vrchu



12. septembra - 14. etapa: Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km - zvlnená



13. septembra - 15. etapa: Lyon - Grand Colombier, 175 km - horská s dojazdom do vrchu



14. septembra - Isere 2. voľný deň



15. septembra - 16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km - horská



16. septembra - 17. etapa: Grenoble - Méribel (Col de la Loze), 168 km - horská s dojadzom do vrchu



17. septembra - 18. etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 km - horská



18. septembra - 19. etapa: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km - rovinatá



19. septembra - 20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles, 36 km časovka do vrchu



20. septembra - 21. Mantes-la-Jolie - Paríž, Champs-Élysées, 122 km - rovinatá



celkovo: 3470 km



Nice 28. augusta (TASR) - Organizátori tohtoročnej 107. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France si na jazdcov pripravili 21 náročných etáp so zameraním na vrchárov. Na 3470 km dlhej trase z Nice do Paríža musia absolvovať až 29 stúpaní s kategóriou 2 a vyššie a v predposlednej etape ich čaká náročná časovka na kopec La Planche des Belles Filles. Šancu zabojovať o etapové vavríny však budú mať aj šprintéri a klasikári. K doterajším dvanástim chce pridať ďalšie do zbierky aj jediný Slovák na štarte Peter Sagan.Tohtoročná Tour, ktorú z dôvodu pandémie koronavírusu presunuli na koniec leta, odštartuje v sobotu 29. augusta v známom prímorskom meste Nice. Tam sa odohrajú úvodné tri etapy, v prvej si to s najväčšou pravdepodobnosťou rozdajú o triumf najrýchlejší jazdci, no už v druhej sa bude bojovať o celkové poradie. Pelotón totiž musí prekonať dva kopce s výškou nad 1500 metrov 1. kategórie. V úvodnom týždni čakajú na pelotón dva dojazdy na vrchol stúpaní na Orcieres-Merlette a Mont Aigoual i dve čisto horské etapy.Druhý týždeň odštartuje tromi etapami, v ktorých môžu zabojovať šprintéri a vyvrcholí 15. s dvoma stúpaniami 1. kategórie a záverečným najvyššej na vrchol Grand Colombier (17,4 km, 7,1%). Karty v celkovom poradí zamieša 17. etapa. Pretekárov na nej čakajú stúpania najvyššej kategórie na Col de la Madeleine (17,1 km, 8,4%) a na Col de la Loze (21,5 km, 7,8%) v nadmorskej výške 2304 metrov a s pasážami so sklonom nad 20%. Nasledujúci deň to nebude o nič ľahšie a cyklisti nastúpajú cez 4000 výškových metrov. Posledná šanca zabojovať o celkový triumf príde v predposledný deň, časovka jednotlivcov meria 36 km a vyvrcholí na známom kopci La Planche des Belles Filles (5,9 km, 8,3%). Záver patrí už tradične šprintérom na Elyzejských poliach v Paríži. Trasa povedie cez päť hlavných pohorí Francúzska - Alpy, Centrálny masív, Pyreneje, Juru a Vogézy a dokopy meria 3470 km.