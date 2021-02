Trasa Gira je známa,ťahákmi sú Monte Zoncolan a cesty Strade Bianche

Rím 24. februára (TASR) - Tohtoročné cyklistické preteky Giro d'Italia, ktoré odštartujú 8. mája v Turíne, budú celkovo merať 3450 kilometrov a prinesú niekoľko horských "bonbónikov". Najväčšími ťahákmi budú štrkové cesty známe z klasiky Strade Bianche či stúpanie na bájny Monte Zoncolan.



Podujatie orámujú dve individuálne časovky, jednou sa preteky začnú, druhou sa potom skončia. Obe budú mať dokopy len 38 kilometrov. V poradí 104. ročník pretekov, ktorým krajina oslávi 160. výročie zjednotenia Talianska, vyvrcholí 30. mája v Miláne.



Trasu Gira predstavili v stredu organizátori podujatia. Jazdcov čaká celkovo 47.000 nastúpaných metrov a šesť horských dojazdov. V nich si prídu na svoje elitní vrchári ako Kolumbijčan Egan Bernal či Francúzi Thibaut Pinot a Romain Bardet.



Už dávnejšie bolo známe, že Giro sa začne tromi etapami v regióne Piemont v okolí Turína. Prvý týždeň bude určený pre šprintérov. Po úvodných troch etapách zamieri pelotón južne do Sestola, kde v Apeninách prídu prvé väčšie kopce. Piata etapa bude vyložene šprintérska, prakticky celá sa pôjde na pobreží Jadranského mora. Šiesty deň príde na rad prvá skutočná previerka s viac než 3000 nastúpanými metrami, do cieľa sa budú musieť pretekári šplhať dlhých 17 kilometrov na San Giacomo.



Po prvom voľnom dni sa cyklisti presunú na cesty jarných klasík, prejdú cez toskánsky kraj vína, aj po tradičných bielych štrkových cestách známych zo Strade Bianche. Počas druhého týždňa čaká jazdcov prvá päťhviezdičková etapa ročníka s cieľom na slávnom Monte Zoncolan, jednom z najťažších kopcov v Európe. Dva dni potom nasleduje kráľovská etapa v Dolomitoch (24. mája). Vedie historickými priesmykmi Fedaia, Pordoi (najvyšší bod ročníka), Giau, až sa pretekári dostanú do zimného strediska Cortina d'Ampezzo, dejiska tohtoročných MS v alpskom lyžovaní a jednom z dejísk ZOH 2026.



V treťom týždni sa jazdci premiestnia na sever Talianska. V 19. etape ich bude čakať stúpanie na vrchol Mottarone, následne pelotón vojde do Álp k ďalšiemu horskému finišu na Alpe di Mera. Predposledná etapa bude poslednou päťhviezdičkovou skúškou, z Verbanie zamieri pelotón dlhým údolím až k Passo di San Bernardino, potom zdolá aj Passo dello Spluga, cieľ bude na vrchole Madesimo. Záverečnou etapou bude tradične 29-kilometrová časovka do Milána, kde v tieni Duoma dekorujú kráľa 104. ročníka. Informáciu priniesli agentúra AFP a dpa.