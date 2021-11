Travaglia postúpil do semifinále dvojhry na Slovak open

dvojhra - štvrťfinále:



Stefano Travaglia (Tal.-1) - Maximilian Marterer (Nem.) 7:6 (1), 6:1

Zsombor Piros (Maď.) – Frederico Ferreira Silva (Por.) 6:0, 6:4

Bratislava 12. novembra (TASR) - Taliansky tenista Stefano Travaglia postúpil do semifinále dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open. Vo štvrťfinále vyradil minuloročného víťaza Maximiliana Marterera v dvoch setoch 7:6 (1), 6:1.Najvyššie nasadený hráč nedovolil súperovi využiť dva setbaly v prvom sete a v tajbrejku mal jednoznačne navrch. Druhý set už vyhral s ľahkosťou, Marterer získal len štvrtý gem.V boji o postup do finále nastúpi proti Zsomborovi Pirosovi. Rozbehnutý kvalifikant, cez ktorého vo štvrtok neprešiel Lukáš Lacko, vyradil Frederica Ferreiru Silvu, pričom v prvom sete mu uštedril kanára. V druhom stratil Portugalčan už prvý servis, v treťom geme sa vrátil do hry, no nakoniec na súpera nestačil.