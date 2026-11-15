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Trávníček a Matovčíkova postúpili do ďalšieho kola dvojhry

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Eva Motavčíková si v kategórii W2 zahrá vo štvrťfinále, nad Nemkou Rebeccou Bartelsovou zvíťazila 3:2.

Autor TASR
Phatthajá 15. novembra (TASR) - Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise vstúpili víťazne do súbojov v dvojhre na majstrovstvách sveta v thajskej Phatthaji. Boris Trávníček si zabezpečil účasť v osemfinále spojenej kategórie M4 a M5, keď zdolal Švéda Isaka Nyholma 3:2. Eva Motavčíková si v kategórii W2 zahrá vo štvrťfinále, nad Nemkou Rebeccou Bartelsovou zvíťazila 3:2.



MS v parastolnom tenise (Phatthajá/Thaj.) - výsledky:

muži

M4 a M5 - 1. kolo

Boris TRÁVNÍČEK (SR) - Isak Nyholm (Švéd.) 3:2 (-6, 4, -10, 5, 14)



ženy

W2 - osemfinále

Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) - Rebecca Bartelsová (Nem.) 3:2 (5, -9, 7, -8, 4)
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